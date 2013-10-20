مدافع أوساسونا: إيقاف برشلونة كان مهمة معقدة

إرم - من نورالدين ميفراني

أكد أليخاندرو أليباس مدافع فريق أوساسونا أن فريقه دافع بشكل جيد ورائع ليحرم فريق برشلونة من التسجيل بعد 64 لقاء سجل خلالها الفريق الكتلوني هدفاً على الأقل، وأكد أن المهمة كانت معقدة جداً.

وقال أليخاندرو:" إيقاف فريق كبرشلونة الذي سجل في 64 لقاء على التوالي وحقق 8 انتصارات متتالية كان مهمة معقدة لكن الفريق دافع بشكل رائع وكان عملاً مشتركاً بين جميع اللاعبين."

وأضاف: "عمل 11 لاعب طيلة 90 دقيقة كان جيداً والحظ لم يلعب كما في السابق بشكل جيد مع مهاجمي برشلونة."

وأكد المدافع أن فريقه لم يدافع بخشونة كما صرح مدرب برشلونة مارتينيو وقال: "لقد دافعنا بشكل جيد ولعبنا بهدوء ودون خشونة بل كنا لينين، صحيح أن نيمار تلقى 3 أو 4 أخطاء لكنه لم يتلقى ضربات قوية."

وأكد المدافع البالغ من العمر 24 سنة أن الفريق كان قلقاً من إصابة اللاعب سيسي وذهبوا جميعاً لزيارته بعد اللقاء لكونه لاعباً أساسياً في التشكيل، وكان التعادل أمام برشلونة رائعاً ودافعاً معنوياً للجميع.