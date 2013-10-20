ابن بيكيه يتابع من سرير والده مباراة برشلونة ضد اوساسونا

إسبانيا - (خاص) من بلقيس دارغوث
بعد بداية المباراة بدقائق نشر مدافع نادي برشلونة جيرار بيكيه صورة لابنه ميلان مرتديا قميص النادي الرسمي وهو يتابع على الشاشة مباراة النادي الكتالوني ضد نادي اوساسونا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وظهر ميلان مرتديا ثياب النادي الرسمية وعلى ظهرها طبع اسمه ميلان. ويبدو أن ميلان كان يتابع المبارة مع والده من على سريره بمواجهة شاشة عملاقة. وانهالت التعليقات على الصور التي نشرت على صفحة بيكيه الخاصة بموقع فيسبوك مرحبة بمشجع برشلونة الصغير.
وانتهت المباراة بلا أهداف ليخسر برشلونة أول نقطتين في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم هذا الموسم.
وفاز برشلونة في أول ثماني مباريات وكان بحاجة إلى فوز جديد لمعادلة الرقم القياسي لأفضل بداية للدوري والمسجلة باسم ريال مدريد في موسم 1968-1969. وأصبح رصيد برشلونة المدافع عن اللقب 25 نقطة متقدما بثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثالث.