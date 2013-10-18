هيرو: الكرة الذهبية يستحقها لاعب إسباني

أبوظبي- (خاص) من نور الدين ميفراني

تحدث فيرناندو هيرو اللاعب السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني والمدير السابق للكرة في الاتحاد الإسباني عن الكرة الذهبية ومن يستحقها في العام الحالي معتبرا أن لاعبي منتخب لاروخا يستحقون الفوز بها.

وقال هيرو في حديث نشرته جريدة "S" الإسبانية: "الكرة الذهبية أمنحها إلى لاعب إسباني؛ فنحن نستحق الفوز بها كوننا سيطرنا على الألقاب القارية والعالمية وفزنا بكأس العالم وأمم أوروبا ورغم أن الثلاثي ميسي ورونالدو وربيبيري الأقرب إلا أنني أرى عدة لاعبين إسبان يستحقون الكرة الذهبية كـ إنيستا وتشافي وبيكي وراموس وكاسياس".

وقال: "قرأت تصريحات زيدان في هذا الشأن وإنه على صواب؛ فريبيري قدم موسم رائعا ويستحق الفوز بالكرة الذهبية ويجب أن لا نعلق على رأيه فهو لاعب يملك شخصية رائعة، وتحدث أيضا عن رونالدو وهو مدرب حاليا في ريال مدريد ويجب احترام رأيه لكننا أحيانا نأخذ الأشياء بشكل ضيق وقد يتسبب بمشكلات".

واعتبر هيرو أن كاسياس سعيد وقوي معنويا فهو حين يلعب مع الفريق ويقدم مستوى جيدا ولا يظهر عليه أي تراجع، مضيفا: "نتواصل من حين إلى آخر؛ إنه قوي وهادئ".

ورفض المدافع الدولي السابق عقد مقارنة بين بنزيمة وموراتا مؤكدا أنهما يملكان أسلوبان مختلفين؛ فالشاب يملك المستقبل ويلعب قلب هجوم والفرنسي يمتلك الخبرة والإمكانات للتحول إلى قلب هجوم ثان أو اللعب في الأجنحة".

ورشح هيرو ريال مدريد إلى الفوز في الكلاسيكو وقال: "أرشح ريال مدريد؛ فالكلاسيكو مجرد 90 دقيقة لا تعترف بالترتيب والمستوى الحالي، والفائز هو من يستغل أية فرصة، وبرشلونة تلعب بميدانها وتملك دعم الجماهير لكني لا أرشحها للفوز".