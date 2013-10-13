ليفربول مستعد للتخلي عن سواريز في الشتاء

لندن - (خاص) من نورالدين ميفراني

أكدت الصحف البريطانية أن ليفربول مستعد للتخلي عن مهاجمه لويس سواريز لاعب منتخب الأوروغواي خلال الشتاء القادم في حال تلقيه عرضاً مغرياً من فريق كبير.

وقالت صحيفة "دايلي ميرور" أن اللاعب مُصّر على الرحيل للعب في دوري أبطال أوروبا الذي يغيب عنه الفريق الأحمر، لكنه لم يجد في إدارة الفريق أذناً صاغية لطلباته كما أكد مجموعة من زملاءه أنه لم يعد يتحمل البقاء.

وتحدثت الجريدة عن الفرق المهتمة بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة وأكدت أن فرق موناكو الفرنسي وآرسنال الإنكليزي وريال مدريد الإسباني تبقى الأبرز لكن المبلغ المالي المطلوب والبالغ 50 مليون جنيه استرليني هو الحاسم.

وكان فريق آرسنال قد عرض مبلغ 40 مليون جنيه استرليني في الصيف الماضي لكن طلبه رفض من إدارة ليفربول ويستعد لتقديم عرضاً مغرياً قد يقارب المطلوب، لكن رغبة اللاعب تبقى في مكان آخر.

وكان زميل سواريز في منتخب الأوروغواي ومهاجم باريس سان جرمان كافاني قد أكد أن اللاعب يحلم باللعب في ريال مدريد الإسباني الذي يبقى الوجهة الثانية المفضلة حتى لفريق ليفربول لكونه لا يرغب في التخلي عن مهاجم خطير لمنافسه على لقب الدوري الانكليزي والمراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ولا يبدو ريال مدريد مستعداً لدفع مبلغ 50 مليون جنيه استرليني مقابل جلب اللاعب لكون قد يدخل في مبادلة مع الفريق الإنكليزي عبر التخلي عن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة.