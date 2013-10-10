عشاق برشلونة أكثر وفاء من عشاق الريال في العلاقات النسائية

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دراسة طريفة قام بها أحد المواقع المتخصصة في العلاقات الحميمية حول أنصار فرق الدوري الإسباني ونسبة وفائهم للزوجة أوالحبيبة أوالصديقة.