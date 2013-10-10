عشاق برشلونة أكثر وفاء من عشاق الريال في العلاقات النسائية

الرباط- (خاص) من نور الدين ميفراني
تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن دراسة طريفة قام بها أحد المواقع المتخصصة في العلاقات بين الرجال والنساء، وهم أنصار فرق الدوري الإسباني في درجته الأولى لمعرفة نسبة الوفاء للزوجة أوالحبيبة أوالصديقة وجاءت النتيجة لتؤكد أن أنصار برشلونة أكثر وفاء من أنصار ريال مدريد.
وأحتل أنصار فريق إسبانيول برشلونة الصف الأول في الخيانة بنسبة بلغت 4.1% وإحتل أنصار فريق ريال مدريد الصف الثاني بنسبة 3.8% متقدمين على أنصار الغريم برشلونة السادس بنسبة 3.2%.
وجاء أنصار فريق غرناطة في الصف الأخير والأكثر وفاءا بين أنصار فرق الدوري الإسباني بنسبة بلغت 0.6%.
ولم يشر الموقع إلى الهدف من هذه الدراسة لكن الأكيد أن رجال مدريد أكثر خيانة من رجال برشلونة في العلاقات النسائية، بينما في حب كرة القدم فلا وجود لدراسة تؤكد أو تنفي عكس ذلك.