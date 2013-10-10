صور.. رونالدو وبيكيه أكثر لاعبين إدماناً للبوكر

مدريد - شارك المدافع الاسباني ولاعب نادي برشلونة جيرارد بيكيه في جولة اللعب في البوكر في كازينو دي برشلونة مع النجم البرازيلي رونالدو حسب ما نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية الاسبانية.
اهتمام رونالدو بلعبة البوكر ليس حديث العهد، إذ سبق له أن شارك في عدد من البطولات الاحترافية جنباً إلى جنب مع أشهر لاعبي “الورق” في البرازيل. فقد سبق أن عبر عن ولعه بها قائلا: ” البوكر هو تحد آخر بالنسبة لي، أنا استمتع بمحاولتي “استقراء” منافسي، ومن عملية اختيار الطريق الأفضل للفوز.
انضم لاعب كرة القدم البرازيلي الشهير رونالدو الى نجوم البوكر المحترفين بتوقيعه عقداً مع “بوكر ستارز” ، ليكون ممثلاً رسمياً لهذه اللعبة في البرازيل.