صور.. رونالدو وبيكيه أكثر لاعبين إدماناً للبوكر

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الظاهرة رونالدو يشارك في عدد من البطولات االاحترافية جنباً إلى جنب مع أشهر لاعبي "الورق" في البرازيل ويوقع عقداً مع "بوكر ستار ليكون ممثلاً رسمياً لهذه العبة.