جون توشاك يطالب بالصبر على مواطنه غاريث بيل

مدريد – (خاص) من نورالدين ميفراني

طالب المدرب الويلزي جون بينجامين توشاك الجميع بالصبر على مواطنه غاريث بيل المنتقل لفريق ريال مدريد الإسباني، مؤكداً أنه لم يبدأ فعلياً عمله مع الفريق و توقع له النجاح في إسبانيا.

وقال المدرب السابق لريال مدريد: "غاريث لم يكن محظوظاً لأنه لم يجري الاستعدادات للموسم الجديد برفقة فريقه السابق توتنهام وحتى مع ريال مدريد، لكنه لاعب رائع وجيد وليس لدي أيّ شك في أنه سيكون كذلك في مدريد".

وأضاف: "ليس من المفروض أن يحاسب بيل على مبلغ 100 مليون يورو الذي دفع في جلبه وشخصياً لا أعرف كم يساوي ما أعرفه هو أنه قادر على تقديم أداء يجعله في مرتبة رونالدو وميسي".

وغاب غاريث بيل عن أغلب مقابلات الريال هذا الموسم بسبب ضعف الإستعدادات و تلقيه عدة إصابات وهو ما جعل وسائل الإعلام تفتح النار على الفريق الملكي واللاعب نظراً للمبلغ الكبير الذي دفع لتوتنهام لتسريحه.

اللاعب غاريث بيل