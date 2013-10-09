ألفيس: على كوستا التفكير جيداً بين البرازيل وإسبانيا

إرم – (خاص) من نور الدين ميفراني

تحدث مدافع برشلونة الإسباني داني ألفيس من الصين عن القضية التي تشغل الإعلام في البرازيل وإسبانيا والتي تخص مهاجم أتليتكو مدريد دييغو كوستا، متصدر هدافي الدوري الإسباني، والذي يسعى الإسبان للحصول من الإتحاد البرازيلي على وثيقة تؤكد عدم لعبه أي لقاء رسمي مع السامبا لضمان موافقة الإتحاد الدولي على لعبه لمنتخب إسبانيا .

وقال داني ألفيس: "أطالب دييغو كوستا باتخاذ قرار برأس باردة لأنه سيكون أيضا مهما للبرازيل وقد يلعب دورا في المنتخب لكونه أحسن هداف في الليغا حاليا وأعرف أن هذه القرارات شخصية لكن يجب التفكير بهدوء قبل أن تضطر لعمل نصف دورة مرة أخرى ."

وأكد ألفيس أن المدرب سكولاري غاضب من قضية دييغو كوستا وأضاف: "لم أتحدث مع كوستا لأني لا أريد التأثير على قراره لكني مررت بنفس الوضعية في 2006 حين كنت ألعب في إشبيلية واخترت اللعب لمنتخب بلادي الأصلي ."

وأكد مدافع برشلونة أن الجميع سيحترم قرار اللاعب في حال مثل منتخب إسبانيا لكونه سيعبر عن رغبته بعد تفكير ودراسة .

ومن جهة أخرى قال كوكي زميل كوستا في الأتليتكو: "كوستا سألني عن الأجواء في منتخب إسبانيا وقلت له إنها رائعة والفريق كعائلة"، وقال ميتشو مهاجم سوانسي سيتي: "لم أتحدث مع كوستا بعد لكننا تبادلنا الرسائل أنا سعيد لقراره لأنه لاعب كبير"، في إشارة لرغبة اللاعب تمثيل منتخب إسبانيا .