مورينيو: انا المدرب التاريخي لريال مدريد

لندن- أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو السبت أنه أفضل مدرب في تاريخ ريال مدريد، مشيراً أن لا أحد يستطيع الفوز من بعده بلقب الدوري الإسباني بمئة نقطة كاملة.

وقال مورينيو في حديثه لقناة "ESPN" العالمية: "من هو أفضل مدرب في تاريخ ريال مدريد؟ أنا من حقق الليغا بـ 100 نقطة و121 هدفاً، وقد تغلبت على أفضل فريق في تاريخ برشلونة، أنا المدرب الأوحد".

وأضاف: "كان فريقي دفاعياً؟ كذلك فريقي الحالي في تشيلسي؟ لا ليس كذلك، فهي كذبة تتكرر دائماً، والبعض يعتبرها حقيقة في بعض الأحيان، الفرق التي أكونها دائماً ما تسعى للسيطرة والفوز".

وإختتم تصريحاته: "الفرق التي دربتها دائماً ما كانت فرقاً كبيرة، فرقي هي التي حققت العديد من الأرقام القياسية في الأهداف، أنا بطل الليغا للأرقام التاريخية، هذه هي مكانتي في التاريخ".