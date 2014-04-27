شاكيرا: لا أخنع لـ"بيكيه"

على الرغم من التعليقات السابقة حول علاقتها مع جيرارد بيكيه واتهامها بالخضوع والخنوع الكامل له، أكدت شاكيرا لمعجبيها، أنها تقف على قدم المساواة مع شريك حياتها.

وأضافت شاكيرا خلال مقابلة معها نشرت في العدد الأخير من مجلة الترفيه "oceandrive"، قائلة "أود أن أقول إن ميزان القوى في بيتي متساو إلى حد ما، العلاقات العاطفية تعني الأخذ والعطاء".

وقالت المغنية ذات الـ37عاما "بالنسبة لي، القوة تعني أنك تسيطر على نفسك قبل كل شيء، ومعرفة كيفية استخدام القوة لتحقيق الأشياء المهمة بالنسبة لك، في حالتي ينتهي الأمر إلى المساعي الخيرية".

وتحدثت شاكيرا عن كيف غيرت الأمومة نظرتها للحياة، فتقول "كوني أم، هذا يجبرني على التمهل وإعادة تنظيم حياتي لإيجاد وسيلة ما، فأنا أحب الموسيقى والعمل الخيري والأمومة".