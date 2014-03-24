صورة.. صحف مدريد "تصفع" رونالدو

قالت صحيفة ماركا الإسبانية "المدريدية"، إن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم اونديانو مايينكو لرونالدو في الكلاسيكو لصالح رونالدو "غير صحيحة".
وحقق الفريق الكتالوني الفوز في كلاسيكو إسبانيا على حساب مضيفه ريال مدريد الأحد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
وأصبح أتليتكو مدريد متصدر الليغا بفضل اللقاءات المباشرة مع الريال ولكل منهما 70 نقطة، ثم برشلونة ثالثاً برصيد 69 نقطة.
واحتضن ملعب السانتياغو بيرنابيو معقل النادي الملكي كلاسيكو الكرة الإسبانية بين عملاقي إسبانيا والذي جذب أنظار العالم بأسره .
وأشارت ماركا إلى أن عرقلة رونالدو بواسطة دانييل الفيس تمت خارج منطقة الجزاء وليس بداخلها.
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