صورة.. صحف مدريد "تصفع" رونالدو

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نجم ريال مدريد يتهم حكم مباراة الكلاسيكو بالتعاطف مع برشلونة بعد احتساب ركلتي جزاء ضد فريقه.