رونالدو: لعبنا ضد 12 لاعبا في الكلاسيكو

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النار على حكم لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة واتهمه بإعطاء الأفضلية للفريق الكاتالوني، كما وعد جماهير النادي الملكي بالفوز بالليغا رغم أنف الجميع .

وقال رونالدو :" الحكم ارتكب عدة أخطاء ضد الريال و لا أريد أن أبرر أي شيء لكنها كثيرة و لا يستحق أن يدير لقاء بهذا الحجم ."

و أضاف أفضل لاعب في العالم :" هناك عدة أشخاص لم تكن تريد أن تفقد برشلونة الأمل في الفوز باللقب و لذلك فازت ، و قد حقق الحكم هذه الرغبة أحسست أننا نلعب ضد 12 و أتمنى ان يبعدوه عن نهائي الكأس ."

و ختم رونالدو كلامه بكون الريال سيقاتل من أجل الفوز باللقب و قال :" سنفوز باللقب رغم الجميع و رغم كون المجهود في الملعب وحده لا يكفي فهناك من يدعم فرق أخرى و أنا هنا منذ عدة سنوات و أفهم ما يجري ."

و فتحت الصحف المدريدية النار على حكم اللقاء بخصوص ضربة جزاء نيمار الذي كان متسللا في انطلاق العملية كما أن الكرة ضاعت من رجله نحو الحارس قبل أن يصدم رجليه برجل راموس و يسقط .