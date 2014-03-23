حقائق وأرقام مميزة عن كلاسيكو الأرض

تتجه أنظار عشاق المستديرة إلى المواجهة الأكثر أهمية ربما في كرة القدم في السنوات الأخيرة، والتي تجمع بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في لقاء الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيه.

إحصائيات وحقائق:

- آخر انتصار لبرشونة على ريال مدريد يعود إلى شهر آذار/مارس إلى عام 1982 على استاد الكامب نو.

- لأول مرة منذ عام 2008 الترشيحات تصب في مصلحة ريال مدريد للفوز في الكلاسيكو.

- برشلونة لم يفوز على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو منذ عام 2012.

- برشلونة لم يفز في أي مباراة على ريال مدريد في البرنابيو في شهر آذار/مارس طوال تاريخه.

- أكثر نتيجة تكررت في شهر آذار/مارس بين الفريقين هي التعادل.

- ريال مدريد سجل 3 أهداف أو أكثر في 7 مباريات من آخر ثمانية مباريات خاضها.

- ريال مدريد حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات من آخر ستة خاضها على أرضه.

المصابين من كل فريق:

من ريال مدريد سامي خضيرة وأربيلوا وخيسيه.

من برشلونة كوينكا وكارلس بويول.

الأفضل والأسوأ من كل فريق هذا الموسم بحسب التقييم:

ريال مدريد:

الأفضل كرستيانو رونالدو ومعدل تقييمه 8.3.

الأسوأ فابيو كوينتراو ومعدل تقييمه 6.4.

برشلونة:

الأفضل ليونيل ميسي ومعدل تقييمه 8.4.

الأسوأ سونغ ومعدل تقييمه 6.9.

أرقام عامة عن الفريقين هذا الموسم:

- ريال مدريد فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة من آخر 5 مباريات خاضها.

- برشلونة فاز في 3 مباريات وخسر مبارتين في آخر 5 مباريات خاضها.

- ريال مدريد يسجل بمعدل 2.71 هدف في المباراة.

- برشلونة يسجل بمعدل 2.85 هدف في المباراة

- معدل تقييم جميع لاعبي ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن هو 7.4 درجة من 10

- معدل تقييم جميع لاعبي برشلونة هذا الموسم حتى الآن هو 7.4 درجة من 10

- معدل أعمار لاعبي ريال مدريد 27.5 عام.

- معدل أعمار لاعبي برشلونة 27.6 عام.

- ريال مدريد يسدد بمعدل 1.9 تسديدة في المباراة.

- برشلونة يسدد بمعدل 1.6 تسديدة في المباراة.

- ريال مدريد يفوز بنسبة 57٪ في الكرات الهوائية.

- برشلونة يفوز بنسبة 49٪ في الكرات الهوائية.

تصريحات المدربين:

- أنشيلوتي: حان وقتي الآن لكي أفوز على برشلونة.

- تاتا مارتينو: هذه آخر فرصة لنا لكي ننافس على الدوري.

خطة الفريقين والتشكيلة المتوقعة:

ريال مدريد:

4-3-3

برشلونة:

4-3-3