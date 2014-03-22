ميسي على بعد هدف من رقم تاريخي

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يدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، الأحد 23 آذار/ مارس، برغبة قيادة فريق برشلونة نحو الفوز والاقتراب من صدارة الترتيب، وبرغبة أقوى في فض الشراكة مع أسطورة الفريق الملكي ومواطنه "ألفريد ودي ستيفانو"، عبر تسجيل هدف -على الأقل- يرفع رصيده إلى الرقم 19 في أقوى لقاءات الكلاسيكو العالمية.

وسجل ميسي 18 هدفا في 26 لقاء أمام ريال مدريد، وكانت الغلبة لمقابلات الدوري الإسباني حيث سجل 11 هدفا مقابل هدفين في دوري الأبطال وخمسة في كأس السوبر.

وكانت أبرز أهداف ميسي في قلب "السنتياغو بيرنابيو" في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث سجل هدفين مهدا الطريق لفريق غوارديولا آنداك للفوز بلقبه الرابع، بالإضافة إلى الهدفين اللذان سجلهما في كأس السوبر الإسباني، حسما الفوز باللقب، وأيضا الأربعة أهداف التي سجلها في 2011.

وبدأ ميسي حكايته مع مرمى ريال مدريد في كلاسيكو عام 2006، في الدوري، حيث سجل هاتريك في لقاء انتهى بتعادل الفريقين، وكان آخر أهدافه في إياب الدوري في سنتياغو بيرنابيو، الموسم الماضي، في لقاء خسره الفريق "الكتلاني" بهدفين لهدف.

ولعب النجم الأرجنتيني 26 لقاء أمام ريال مدريد، فاز في 12 وتعادل في 7 وخسر 7.