صدمة لريال مدريد.. تفاصيل جديدة حول موعد عودة كورتوا

كشفت شبكة ”ABC“ عن أنباء صادمة لريال مدريد بشأن إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي غاب عن مواجهة أوساسونا أمس الأحد في الليغا.

ووفقا لشبكة ”ABC“ فإنه لا يوجد موعد نهائي لعودة كورتوا، وإنه مازال يعاني من بعض الانزعاجات، وقد يعود في غضون أيام أو في غضون أسابيع.

وأوضحت الشبكة أن كورتوا يريد أن يكون جاهزا لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم 16 أكتوبر الحالي، لكن حتى الآن، ليس مؤكدا أنه سيحقق ذلك.

وأشارت إلى أن ريال مدريد قرر متابعة الوضع مع كورتوا يوما بعد يوم حتي يتم تحديد تطور هذه الانزعاجات.

ويوم الأحد كشف ريال مدريد عن إصابة كورتوا، وقال النادي في بيان رسمي: ”بعد الفحوص التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بأنه مصاب بعرق النسا الأيسر“.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة يوم الأحد 16 أكتوبر، على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشارك كورتوا في 9 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بواقع 810 دقائق، تلقى فيها 6 أهداف وحافظ على نظافة الشباك 3 مرات.

وفي مشاركة الحارس البديل أندري لونين سقط ريال مدريد في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه أوساسونا يوم الأحد ليرتفع رصيد ريال مدريد إلى 19 نقطة في الصدارة مع برشلونة لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، ثم مع خيتافي في الدوري الإسباني قبل مواجهة الكلاسيكو.