مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني: مسيرة ليفاندوفسكي الرائعة مستمرة.. وإشبيلية في مأزق

شهدت مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني العديد من الأحداث البارزة، كان أهمها تعادل ريال مدريد مع أوساسونا، وصدارة برشلونة لجدول ترتيب الليغا.

فيما يلي أبرز نقاط بمباريات مطلع الأسبوع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

* فالفيردي يضع أتليتيك ضمن الثلاثة الكبار

عندما أقيل إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة في يناير كانون الثاني 2020، بعد أن قاده للتتويج مرتين بلقب الدوري الإسباني بجانب كأس الملك في موسمين ونصف كان محبطا للغاية وقرر الابتعاد لبعض الوقت عن الرياضة.

وعاد إلى مسقط رأسه بيلباو لقضاء الوقت مع عائلته.

وبعد عام ونصف العام من الراحة قرر فالفيردي العودة للتدريب لخوض فترة ثالثة مع أتليتيك بيلباو، وكانت عودته مذهلة.

فبعد ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري أصبح أتليتيك في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة وريال مدريد، وفاز خمس مرات في سبع مباريات بالمسابقة.

وكانت آخر مرة احتل فيها أتليتيك المركز الثالث بالدوري قبل 30 عاما تحت قيادة المدرب يوب هاينكس.

* مسيرة ليفاندوفسكي الرائعة مستمرة

ارتقى روبرت ليفاندوفسكي إلى كل تطلعات جماهير برشلونة من اللاعب الفائز بجائزة الأفضل مرتين من الفيفا بعد قدومه من بايرن ميونخ في يوليو/ تموز.

وأسعد المهاجم البولندي جماهير برشلونة مجددا يوم السبت، بتسجيل هدف الفوز في مايوركا بجهد فردي رائع.

وأصبح المتألق ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل في ست جولات متتالية بالدوري منذ رود فان نستلروي مع ريال مدريد بموسم 2006-2007، وأحرز هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

ورفعت صفقة ليفاندوفسكي (34 عاما) المعنويات في كامب نو عقب موسم محبط في 2021-2022 شهد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 19 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الذي أهدر نقاطا لأول مرة بالموسم عقب تعادل مخيب للآمال بملعبه أمام أوساسونا، يوم الأحد.

* إشبيلية في مأزق

خسر إشبيلية 2-صفر على أرضه من أتلتيكو مدريد يوم السبت، لتستمر انطلاقته السيئة بالموسم، حيث حقق فوزا واحدا بجميع المسابقات حتى الآن.

ويقبع بطل الدوري الأوروبي ست مرات، وهو رقم قياسي، في المركز 17 بالدوري بخمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وهذه أسوأ بداية موسم لإشبيلية منذ صعوده للدرجة الأولى في 2001.

ويواجه المدرب يولن لوبتيجي وإدارة النادي تساؤلات من الجماهير الغاضبة بعد ارتفاع سقف الطموح عقب إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع وسط منافسة شرسة على اللقب مع ريال مدريد في معظم الفترات.

وسيلتقي مع بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، ثم يواجه المتألق أتليتيك بيلباو بعد ثلاثة أيام وسط ضغط متزايد.