غضب عارم من كارفخال بعد استبداله أمام أوساسونا (فيديو)

أبدى داني كارفخال مدافع ريال مدريد غضبه الشديد بعد تبديله خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادل ريال مدريد 1-1 مع ضيفه أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، في الليغا ليفقد الفريق الملكي الصدارة لصالح برشلونة.

وقام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بإخراج كارفخال في الدقيقة 85، والدفع بماريانو دياز، ما تسبب بغضب عارم من قبل اللاعب.

وقام كارفخال بضرب الميكروفون، وانفعل بشدة إزاء قرار مدربه بإخراجه من الملعب.

وبعد الفوز في أول 6 جولات في الدوري، سدد بنزيما ركلة الجزاء في العارضة ليكتفي ريال بالتعادل، أمام أوساسونا.

وتقدم فينيسيوس جونيور بهدف لريال في الدقيقة 42، لكن كيكي جارسيا أدرك التعادل للفريق الزائر بعد الاستراحة بخمس دقائق.

وتلقى ديفيد جارسيا لاعب أوساسونا بطاقة حمراء بعدما حرم بنزيمة من التسجيل، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد، لكن المهاجم الفرنسي أهدر فرصة الحفاظ على العلامة الكاملة وأطاح بركلة الجزاء.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن برشلونة الذي انتزع القمة.

وتقدم أوساسونا إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة.