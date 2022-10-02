ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتعادل أمام أوساسونا ويُهدي القمة لبرشلونة

أهدر كريم بنزيما ركلة جزاء في الشوط الثاني لتتوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد بالتعادل 1-1 مع ضيفه أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد الفوز في أول ست جولات في الدوري، سدد بنزيمة ركلة الجزاء في العارضة ليكتفي ريال بالتعادل ويصبح رصيده 19 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن برشلونة الذي انتزع القمة.

وتقدم فينيسيوس جونيور بهدف لريال في الدقيقة 42، لكن كيكي جارسيا أدرك التعادل للفريق الزائر بعد الاستراحة بخمس دقائق.

وتلقى ديفيد جارسيا لاعب أوساسونا بطاقة حمراء بعدما حرم بنزيما من التسجيل، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد، لكن المهاجم الفرنسي أهدر فرصة الحفاظ على العلامة الكاملة وأطاح بركلة الجزاء.

وتقدم أوساسونا إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: