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رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 12:52 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 13:10 GMT

ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا

كشف نادي ريال مدريد عن إصابة تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، قبل أيام من لقاء الفريق ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني. وقال النادي في بيان رسمي، يوم الأحد:

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف نادي ريال مدريد عن إصابة تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، قبل أيام من لقاء الفريق ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الأحد: ”بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بأنه مصاب بعرق النسا الأيسر“.

وتم استبعاد كورتوا من مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا حتى يكون جاهزا لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا، اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش، بينما عاد كريم بنزيما بعد تعافيه من الإصابة.

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في أول 6 جولات من الدوري الإسباني، ويحتل وصافة الليغا ”مؤقتًا“ برصيد 18 نقطة.

ويلتقي ريال مدريد نظيره برشلونة، بعد أسبوعين يوم الأحد 16 أكتوبر 2022، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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