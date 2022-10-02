ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا

كشف نادي ريال مدريد عن إصابة تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، قبل أيام من لقاء الفريق ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الأحد: ”بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بأنه مصاب بعرق النسا الأيسر“.

Parte médico de Courtois.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 2, 2022

وتم استبعاد كورتوا من مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا حتى يكون جاهزا لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا، اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش، بينما عاد كريم بنزيما بعد تعافيه من الإصابة.

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في أول 6 جولات من الدوري الإسباني، ويحتل وصافة الليغا ”مؤقتًا“ برصيد 18 نقطة.

ويلتقي ريال مدريد نظيره برشلونة، بعد أسبوعين يوم الأحد 16 أكتوبر 2022، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.