فلورنتينو بيريز يرد بقوة على تصريحات ناصر الخليفي

حرص فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الرد بقوة على تصريحات رئيس باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية، ناصر الخليفي، بشأن خشية ريال مدريد من قوة المنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الخليفي أطلق تصريحات أخيرا مؤكدا أن بيريز يريد تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي لخوفه من قوة المنافسة في دوري أبطال أوروبا وهو ما أثار سخرية بيريز.

وقال بيريز خلال الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد، يوم الأحد ”الشباب يستهدف اليوم بطولات ذات قيمة فنية مرتفعة، لكن المنافسات الحالية ليست مخططة بالشكل الصحيح، فهي مهمة فقط في مراحلها النهائية“.

وأضاف ”كما هي الحال مع جميع المنافسات في الدوري، يجب أن تتغير تلك المسابقات للأفضل، يجب أن تعدل أنظمة الدوريات والمسابقات القارية بين الأندية، لتكون هناك مواجهات قوية بين أقوى الأندية في أوروبا، من أجل استمتاع الجماهير، هذا ما يحاول الاتحاد الأوروبي القيام به بعد إعلانه عن تعديل نظام دوري أبطال أوروبا بعد سنوات قليلة، لأنه يعلم أنه يسير في الاتجاه المعاكس والخاطئ“.

وتابع ”تبيع رابطة الدوري حقوق البث التلفزيوني لمدة 5 سنوات، لكن بالرقم ذاته الذي كانت عليه قبل 4 سنوات، وهذا أمر غير مفهوم، رغم التضخم الذي تعاني منه الأندية، لقد انخفضت نسبة المشتركين في قنوات التلفزيون المشفرة بنسبة 40%، الحل الذي قاموا به هو رفع الأسعار“.

🗣️ Florentino Pérez: "Igual hay que recordarle al presidente de la ECA (Nasser Al-Khelaifi) quién es el Real Madrid." pic.twitter.com/thhXPkTAQm — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) October 2, 2022

وأكمل ”إذا جمعنا عائدات الإعلانات من دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي والدوريات الخمسة الكبرى، ستتجاوزها عائدات لعبة كرة القدم الأمريكية، وهي مسابقة تلعب فقط بين شهري سبتمبر وفبراير ويتم لعبها فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، في السابق كرة القدم كانت المتصدرة والآن تتفوق عليها كرة القدم الأمريكية“.

وأوضح: ”نادال ودجوكوفيتش تواجها 59 مرة. هل ذلك ممل؟ في المقابل، ريال مدريد وليفربول تقابلها 9 مرات في 67 عاما، فما المنطق من منع المشجعين من مشاهدة هذه المباريات؟ لو طُبقَت قواعد كرة القدم على الرياضات الأخرى، لشاهدنا 3 مباريات فقط بين نادال وفيدرير طوال تلك الأعوام الماضية“.

وشدد بيريز ”نحن لا نعرف كيف نستفيد من رياضة كرة القدم الحالية، لا يريدون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مناقشة الوضع المالي لفرق كرة القدم، والعديد منها يعاني عجزًا“.

وعن دوري السوبر الأوروبي، أشار ”لم تلغ الفكرة بعد، نعتقد أننا يمكننا الاستفادة منها في العديد من الأشياء لتطوير كرة القدم“.

وأوضح ”اعتاد ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، أن يقول إن ريال مدريد كان يرغب في تأسيس دوري السوبر الأوروبي لأنه خائف من المنافسة، لا يزال يتعين علينا أن نذكر من هو ريال مدريد، نحن أنجح نادٍ في التاريخ“.

وأتم بيريز ”لقد فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر، الآن نفكر في الحصول على اللقب الخامس عشر، هذه هي عقلية ريال مدريد“.