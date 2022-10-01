ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يعبر ريال مايوركا ويرتقي للصدارة "مؤقتا"

اقتنص برشلونة فوزا ثمينا على حساب نظيره ريال مايوركا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب إيبيروستار، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني ”الليغا“.

وسجل هدف برشلونة الوحيد، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20.

وحسب ما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي أصبح أسرع لاعب يسجل 9 أهداف في الليغا في القرن ال21، حيث سجل في أول 7 مباريات في المسابقة من 18 تسديدة على المرمى.

وحاول مايوركا الوصول إلى مرمى برشلونة في أكثر من مناسبة ولكن تير شتيغن كان لهجمات لاعبيه بالمرصاد.

وبهذه النتيجة، وصل برشلونة إلى النقطة 19 محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتا“، حيث يأتي خلفه ريال مدريد برصيد 18 نقطة ويواجه غدا نظيره أوساسونا.

وقد وصل رصيد مايوركا الى النقطة الثامنة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، خسر إشبيلية 2-صفر أمام أتلتيكو مدريد اليوم السبت لتتواصل بدايته المتواضعة لموسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إذ فاز في مباراة واحدة في كل المسابقات.

ويحتل إشبيلية، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الأوروبي برصيد ستة ألقاب، المركز 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط، بفارق واحدة عن منطقة الهبوط.

وهذه أسوأ بداية لإشبيلية في الدوري منذ عودته إلى الدرجة الأولى في 2001.

وسجل ماركوس يورينتي الهدف الأول في الدقيقة 29، وأضاف ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 57، عندما لعب الكرة ببراعة من فوق حارس المرمى ياسين بونو.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أتلتيكو إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط خلف غريمه المحلي ومتصدر الترتيب ريال مدريد.

وهيمن أتلتيكو على المباراة بعد خسارتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الدوري المحلي.