اغتيال قيادي

انقــلاب

احتفال بالنواب

عملة الملك تشارلز

أحمد الشيبة

فجر السعيد

الملكة إليزابيث

خطافة الرجال الأوكرانية
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 19:23 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 20:50 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا رائعا لفريق برشلونة في شباك ريال مايوركا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا رائعا لفريق برشلونة في شباك ريال مايوركا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعد تصويبة صاروخية بيمناه من داخل منطقة جزاء مايوركا.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده في صدارة هدافي الدوري الإسباني إلى 9 أهداف، ويأتي خلفه بورخا لاعب ريال بيتيس برصيد 6 أهداف، ثم إياغو إسباس نجم سيلتا فيغو برصيد 5 أهداف، ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد برصيد 4 أهداف.

2022-10-Screenshot-2022-10-01-212259

وتقابل فريق برشلونة مع ريال مايوركا في 60 مباراة بالدوري الإسباني، نجح البارسا في الفوز بـ37 مباراة، والتعادل في 10، بينما انتصر مايوركا في 13 لقاء.

أحرز لاعبو البارسا 124 هدفًا في شباك مايوركا في بطولة الدوري الإسباني، مقابل 63 هدفًا تلقتها شباك برشلونة.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك ريال مايوركا 8 نقاط في المركز العاشر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play