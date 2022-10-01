ترتيب هدافي الدوري الإسباني

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا رائعا لفريق برشلونة في شباك ريال مايوركا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعد تصويبة صاروخية بيمناه من داخل منطقة جزاء مايوركا.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده في صدارة هدافي الدوري الإسباني إلى 9 أهداف، ويأتي خلفه بورخا لاعب ريال بيتيس برصيد 6 أهداف، ثم إياغو إسباس نجم سيلتا فيغو برصيد 5 أهداف، ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد برصيد 4 أهداف.

وتقابل فريق برشلونة مع ريال مايوركا في 60 مباراة بالدوري الإسباني، نجح البارسا في الفوز بـ37 مباراة، والتعادل في 10، بينما انتصر مايوركا في 13 لقاء.

أحرز لاعبو البارسا 124 هدفًا في شباك مايوركا في بطولة الدوري الإسباني، مقابل 63 هدفًا تلقتها شباك برشلونة.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك ريال مايوركا 8 نقاط في المركز العاشر.