تغيير المعلق حفيظ دراجي بين شوطي مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد

أثار الجزائري حفيظ دراجي، المعلق بقنوات ”بي إن سبورتس“ جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم إكماله التعليق على الشوط الثاني من مواجهة إشبيلية وأتلتيكو مدريد، التي تقام، يوم السبت، بين الفريقين في الدوري الإسباني.

وبدأت المباراة بين الفريقين وكان يعلق عليها حفيظ دراجي، ولكن فوجئ المشاهدون مع انطلاق الشوط الثاني بأنه لم يظهر صوت المعلق حتى الدقيقة 50، والتي بدأ فيها فجأة ودون سابق إنذار أو تنويه انتقال التعليق إلى المعلق الرياضي عامر الخوذري بدلا من دراجي.

ولم يخرج دراجي أو قناة ”بي إن سبورتس“ للتعليق بشكل رسمي على ما حدث حتى الآن.

لم يكمل المعلق الرياضي حفيظ دراجي تعليقه على الشوط الثاني من مواجهة إشبيلية وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني. وأنهى حفيظ دراجي التعليق على الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني لم يظهر صوت المعلق حتى الدقيقة "50" والتي بدأ فيها التعليق المعلق الرياضي عامر الخوذري بدلا منه. pic.twitter.com/ZmXH68JQ19 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2022

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على إشبيلية، في المواجهة التي تقام على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل أتلتيكو مدريد مواجهة اليوم وهو يأتي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط فقط سجلها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة 2 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 6.

ويسعى أتلتيكو مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد في الليغا، بعدما خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”سيفيتاس ميتروبوليتانو“، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي.

ويأتي إشبيلية المتراجع في المركز الخامس عشر، برصيد 5 نقاط جمعها من فوز وحيد وتعادلين بينما خسر 3 مباريات.

وحقق فريق إشبيلية انتصاره الوحيد في الليغا حتى الآن على إسبانيول بنتيجة 3-2، في اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب ”رامون دي كارانزا“، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.