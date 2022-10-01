صحف رياضية: القائد فالفيردي.. أكتوبر الأحمر.. وساعة الحقيقة لبرشلونة

شكلت مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية وأبرزها ديربي لندن بين توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وريال مايوركا وبرشلونة، وإشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي، وروما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بفوز أولمبيك مارسيليا على أنجيه وتصدر الدوري الفرنسي، والدور القيادي لفيدي فالفيردي في ريال مدريد، وتصريحات لويس سواريز مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، ودور تين هاغ في إنقاذ هاري ماغواير، والترتيب العالمي للاعبي التنس وجائزة سنغافورة للفورمولا 1.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق وكتبت: ”لويس سواريز: في برشلونة أرتدي 12 وفي أتلتيكو مدريد أرتدي 10“.

الصحيفة اهتمت بلاعب وسط ريال مدريد فيدي فالفيردي وكتبت: ”القائد فالفيردي“.

كما اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني ليوم السبت وكتبت عن لقاء ريال مايوركا وبرشلونة: ”بيكيه قد يعود في مايوركا“ وأيضا بترتيب لاعبي التنس وكتبت: ”ألكاسير أولا ونادال ثانيا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”أكتوبر الأحمر“.

كما تحدثت عن لائحة المنتخب الإسباني للسيدات في كأس العالم وكتبت: ”فيلدا ينتقل للهجوم“.

الصحيفة اهتمت بإصرار مانشستر يونايتد على التعاقد مع فرينكي دي يونغ وكتبت: ”مانشستر يونايتد يصر على دي يونغ“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على احتلال ألكاسير ونادال المركزين الأول والثاني في ترتيب لاعبي التنس وكتبت: ”تاريخي“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”ساعة الحقيقة“.

الصحيفة اهتمت بقائمة المنتخب الإسباني للسيدات وكتبت: ”قائمة دون متمردات و“إنه كأس عالم سخيف“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”الطوارئ في كلا الفريقين في يوم الرقم القياسي لكوكي“.

أس

ركزت الصحيفة على حوارها مع جورج فيلدا مدرب المنتخب الإسباني للسيدات وكتبت: ”جورج فيلدا: إنه كأس عالم سخيف“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ريال مايوركا وبرشلونة، وإشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”إنه دورك أنسو فاتي“ و“مشكلة مزدوجة“.

كما اهتمت بالنجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند المتابع من أندية أوروبية كبرى منها ريال مدريد وكتبت: ”بيلينغهام ستكون الصفقة مكلفة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على ديربي لندن بين توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”جوز برازيلي“ و“أرتيتا لن يحاول تهدئة الرأس الحار لجيسوس“ و“كونتي: ”ريتشارليسون لا يملك خوف الديربي“.

كما اهتمت بهاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد وكتبت: ”إيريك تين هاغ يمكن أن ينقذ هاري ماغواير“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على أنجيه 3/0 واعتلاء صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا على السكة الصحيحة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان ونيس وكتبت: ”اليوم الكبير لإيكيتيكي“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي وكتبت: ”مورينيو في سان سيرو، إنتر ميلان مخاطرة روما“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ميلان وإمبولي وكتبت: ”هنا يلعبون الصدارة“.

كما اهتمت بجائزة سنغافورة للفورمولا 1 وكتبت: ”فيرستابن يختبر اللقب العالمي“.