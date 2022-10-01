مباراة برشلونة ومايوركا.. تشافي يسعى لتحطيم رقم زيدان.. وإنجاز شخصي لتير شتيغن

يرحل برشلونة اليوم السبت لمواجهة ريال مايوركا في الجولة السابعة من الدوري الإسباني في ظل غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة خاصة في الدفاع وبحثا عن انتزاع الصدارة مؤقتا من منافسه التقليدي ريال مدريد الذي يلعب الأحد أمام أوساسونا.

وخلال لقاء ريال مايوركا يسعى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لتحطيم رقم المدرب السابق لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان بعدم الخسارة خارج ملعبه في الدوري الإسباني للمرة الـ 18، وكان قد عادل الرقم السابق برصيد 17 لقاء خلال الفوز على قادش 4/0.

وحقق زين الدين زيدان رقمه القياسي مع ريال مدريد سنة 2016 لكن تشافي عادل الرقم من نهاية الموسم الماضي وفي بداية الموسم الحالي.

وخلال 17 لقاء خارج ملعبه قاد تشافي برشلونة للفوز في 12 لقاء والتعادل في 5 لقاءات ويكفيه تجنب الخسارة أمام ريال مايوركا بالتعادل على الأقل لتحطيم رقم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وفي غياب بارز لعناصر في الدفاع خاصة الفرنسي جول كوندي والأوروغوياني رونالد أراوخو يسعى الحارس الألماني تير شتيغن لتحطيم رقم شخصي في برشلونة بالحفاظ على نظافة مرماه لأزيد من 500 دقيقة.

وقدم دفاع برشلونة بداية موسم رائعة في الدوري الإسباني وخلال 6 لقاءات تلقى هدفا واحدا عبر السويدي ألكسندر إيساك مهاجم ريال سوسيداد المنتقل لنيوكاسل يونايتد.

ومنذ هدف المهاجم السويدي في الدقيقة السادسة في مرمى تير شتيغن حافظ الحارس الألماني على نظافة مرماه طيلة 444 دقيقة ولم يتلق أي هدف خلال 4 لقاءات أمام بلد الوليد وإشبيلية وقادش وإلتشي ويحتاج 56 دقيقة لمعادلة رقمه الذي حققه موسم 2019/2020 ما بين الجولات 27 و 31.

ويبقى الرقم القياسي في برشلونة للحفاظ على نظافة المرمى أطول فترة للحارس التشيلي كلاوديو برافو بـ 755 دقيقة موسم 2014/2015، ويحتفظ تير شتيغن بذكريات جيدة من زياراته الأخيرة لريال مايوركا حيث لم يتلق أي هدف موسم 2019/2020 حيث فاز برشلونة 4/0 وموسم 2021/2022 حيث فاز برشلونة 1/0 .