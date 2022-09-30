تجديد عقد عثمان ديمبلي أولوية في برشلونة

أفادت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، اليوم الجمعة، أن برشلونة ينوي تجديد عقد جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد أسابيع من التجديد حتى يونيو 2024.

ووفقا للصحيفة فإن الأولوية لبرشلونة في الأسابيع المقبلة هي وضع الأسس لتجديد عقد عثمان ديمبلي البالغ من العمر 25 عامًا، على الأقل حتى عام 2026.

والسبب في سعي برشلونة لتجديد عقد ديمبلي هو أن الدولي الفرنسي وقع لمدة موسمين فقط بشرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة أن نصف قيمة الشرط الجزائي ستذهب إلى ديمبلي ووكيله، حال تم تفعيله من أي ناد آخر، ولهذا تريد إدارة برشلونة تجديد العقد لفترة أكبر وتغيير بعض البنود“.

وأشارت إلى أن المفاوضات لم تبدأ بين الطرفين، ومع ذلك، فقد تم إبلاغ اللاعب من إدارة برشلونة والجهاز الفني أن الاحتفاظ به يمثل أولوية وأنه يعتبر ذا قيمة كبيرة.

وبهذا المعنى، يمنح موقف ديمبلي الأمل الكبير لبرشلونة بعدما أظهر بالفعل سعادته بالتواجد في برشلونة واستعداده للاستمرار إلى ما بعد عام 2024.

كذلك فإن التزام خوان لابورتا رئيس برشلونة تجاه ديمبلي واضح أيضًا، لدرجة أنه قال عنه، عندما كانت هناك شكوك حول استمراريته، إنه أفضل من كيليان مبابي

وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن ديمبلي يقدر بشدة دعم لابورتا والمدرب تشافي، وأخبرهما دائمًا أن أولويته هي تجديد عقده مع برشلونة.

وانضم ديمبلي لبرشلونة صيف عام 2017 قادما من بروسيا دورتموند مقابل 125 مليون يورو، وشارك مع النادي الكتالوني في 158 مباراة، سجل فيها 34 هدفا وصنع 38.

موقف جوليس كوندي

في سياق متصل، ظهر المدافع الفرنسي جوليس كوندي ضمن المجموعة في تدريبات برشلونة رغم تعرضه للإصابة مع متخب فرنسا قبل أيام، عبر مقطع فيديو قصير لتدريبات الفريق أمس الخميس.

وقالت صحيفة ”سبورت“: ”لم يكن من الواضح بأي نسق تدرب كوندي، لكنه ظهر مبتسما بجانب أندرياس كريستينسن، ما يشير إلى أنه قام بجزء من العمل مع بقية المجموعة“.

وبحسب الصحيفة فإنه يلوح في الأفق إمكانية لحاق كوندي بمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 16 أكتوبر المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع ريال مايوركا في الليغا ثم إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ثم مع سيلتا فيغو في الليغا، قبل مواجهة إنتر ميلان مجددا، ثم يسافر لمواجهة ريال مدريد يوم 16 أكتوبر.