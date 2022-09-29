لويس إنريكي يستقر على 21 لاعبا في تشكيلة إسبانيا بكأس العالم

استقر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بطلة العالم 2010 على 21 لاعبا في التشكيلة التي ستخوض مونديال قطر 2022، إذ إن مواجهة البرتغال كانت الأخيرة لإسبانيا قبل إعلان قائمة المونديال.

ولم يقرر لويس إنريكي بعد ما إذا كان سيختار 24 أو 26 لاعبًا، ولن يكشف عن ذلك حتى الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. لكن بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف سجله ألفارو موراتا في براغا، كل شيء يشير إلى أن معظم الذين كانوا في القائمة الأخيرة سيذهبون إلى قطر.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إنه من الضروري ترك مساحة للاعبين إيمريك لابورت وأنييغو مارتينيز، يتنافسان مع هوغو غويلامون ودييجو يورينتي. أما داني أولمو فيتنافس على مقعد في قائمة قطر مع يريمي بينو ، لأن نيكو وليامز اقتنص المركز ذاته. الشيء نفسه سيحدث لجيرارد مورينو مع بورخا إغليسياس.

ويظل المجهول الكبير هو إنسو فاتي. سيعتمد وجوده في المونديال على إظهار كل قدراته في برشلونة، لكن الوقت ينفد أمامه.

ولا شك في وجود أوناي سيمون في حراسة المرمى بلا منازع ومعه روبرت سانشيز وديفيد رايا، الذي فاز أخيرًا بالمقعد الأخير لحراس المرمى بسبب تألقه في حركة القدمين. إنه حارس المرمى الممتاز الذي يمتلك أفضل الإحصائيات لذلك سيكون ضمن الفريق في قطر.

ويمكن لجميع المدافعين تقريبًا اللعب في مراكز متعددة. الظهير الأيسر (جوردي ألبا وجايا) والظهير الأيمن (داني كارفاخال وسيزار أزبيليكويتا) وثلاثة من أربعة مدافعين في مركز الدفاع في قائمة لويس إنريكي: لابورت وأنييغو مارتينيز وإريك غارسيا. قد يكون الرابع هو باو توريس، لكن الاكتشاف الأخير لرودري لهذا المركز يفتح إمكانية جديدة للمدير الفني، الذي يمكنه إحداث فجوة في وسط الملعب لميكيل ميرينو.

من بين لاعبي الوسط، فإن سيرجيو بوسكيتس وجافي وبيدري وماركوس يورينتي ضمن التشكيلة لا محالة. كذلك كوكي وكارلوس سولير يملكان الأفضلية لدخول القائمة لأنهما لا يزالان يتمتعان بالجدارة.

وفي الهجوم، كما هي الحال في الدفاع، فإن معظم الذين سيتم اختيارهم هم لاعبون متعددو المهارات. المتخصصون ثابتون: هم موراتا وفيران توريس، الجناح صاحب أكبر عدد من الأهداف في المنتخب الإسباني، ونيكو وليامز، الذي يريده لويس إنريكي لذلك سيكون في قطر.

أما بابلو سارابيا وداني أولمو فلهما قدم واحدة في كأس العالم، مثل: ماركو أسينسيو. وسيتنافس يريمي بينو مع بورجا إغليسياس وجيرارد مورينو على مركزهم حتى النهاية.

أخيرًا، يبقى أن نرى ما سيحدث بالنسبة لميكيل أويارزابال وفاتي إذا كانا في حالة بدنية جيدة، فلن يشاركا في كأس العالم فحسب، بل سيكونان أيضًا لاعبين أساسيين. ويتعافى أويارزابال بوتيرة جيدة من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها الموسم الماضي. ولويس إنريكي سينتظره حتى اللحظة الأخيرة.

أما بالنسبة لأنسو فاتي، فقد أوضح المدرب ،بالفعل، أنه يحتاج إلى رؤيته أكثر في برشلونة. وهذا يعني أنه يريد التحقق من أن تعافيه الجسدي قد تم تعزيزه في العديد من المباريات الكاملة والمتتالية، وليس في لحظات فقط. كان لويس إنريكي أكبر المدافعين عن فاتي، لكنه الآن لا يراه بوضوح ويجب أن ينتظر رؤيته في المباريات المقبلة قبل وضعه في التشكيلة.