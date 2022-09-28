فلورنتينو بيريز: أبواب ريال مفتوحة لمبابي وهالاند في المستقبل

كشف الصحفي إيدو أغيري، عبر برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني الشهير أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، لم يغلق الباب أمام سعيه لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، كأولوية ومستقبل هجوم الفريق في السنوات المقبلة.

وأشار ”أغيري“ إلى أن بيريز خلال اجتماع مع مجموعة من المستثمرين في ريال مدريد، كشف لمؤيديه أن ”الباب لن يكون مغلقًا على الإطلاق في وجه كيليان مبابي وإرلينغ هالاند لذلك يمكن لبطل أوروبا المضي قدمًا في فكرة ضم أحد النجمين، أو حتى كليهما في المستقبل“.

ومع ذلك، أكد بيريز أنه راضٍ عن أداء الفريق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى سعادته بالصفقات التي عقدها في الميركاتو الصيفي.

حيث أشاد بيريز بصفقتى تشواميني وروديجر، بالإضافة على الإشادة باللاعبين القدامى الموجودين في الفريق بالوقت الحالي.

وكانت جماهير ريال مدريد تُمني النفس في سوق الانتقالات الصيفية المنتهي بإبرام النادي لصفقات هجومية لتقوية الفريق، الذي حصد ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وارتبط ريال مدريد بهالاند الذي انتقل في الأيام الأولى من السوق إلى مانشستر سيتي، بينما كانت المفاجأة الكبرى، هو قرار كيليان مبابي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان ورفض اللعب في ”سانتياغو برنابيو“، وهو ما أشعل غضبا تجاهه من جمهور الميرنغي.

وكان الحديث عاد مجددا عن مستقبل مبابي، وحسب صحيفة ”ماركا“، فإن باريس سان جرمان يفكر في إمكانية الاستغناء عن اللاعب عام 2024 إذا لم يمدد عقده، حتى لا يفقده مجانا مع نهاية عقده عام 2025.

وغازل مبابي ريال مدريد أخيرا بتصريحات صحفية له، إذ قال ”أنت لا تعرف قط ما الذي سيحدث.. لم أذهب إلى ريال مدريد من قبل، لكن يبدو أنه مثل منزلي أو شيء من هذا القبيل“.

ونفى مبابي أنه اختار البقاء في باريس بسبب الأموال، قائلًا ”أنّى ذهبت كنتُ سأحصل على الأموال“.

أما هالاند فقد كشف بدوره عن سر اختياره مانشستر سيتي عن الانضمام للريال، قائلا في تصريحات له أخيرا ”كيف يمكنك أن تقول لا لنادٍ أسطوري مثل ريال مدريد، بالطبع لا يمكنك فعل ذلك، لدينا معيار وضعناه في الاعتبار.. مَن الفريق الأكثر احتياجًا لمهاجم فجاء اختيار مانشستر سيتي الذي أعتقد أنه سليم 100%“.