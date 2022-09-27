كريستيانو رونالدو يلقي شارة القيادة بعد خسارة البرتغال أمام إسبانيا (فيديو)

أظهر فيديو عقب مباراة البرتغال ضد إسبانيا، الغضب والحزن على وجه كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، ليقوم بإلقاء الشارة القيادة بعيدًا.

وظهر رونالدو في الفيديو المتداول عقب المباراة وهو يتمتم خلال خروجه من أرض الملعب وأمام مدربه، ليقوم بخلع شارة قيادة منتخب بلاده وإلقائها بعيدًا دون اكتراث.

وأثارت اللقطة ضيق المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن ما فعله رونالدو يمثل إهانة لدوره كقائد.

وحقق المنتخب الإسباني فوزًا قاتلًا بهدف دون رد، خلال مواجهة البرتغال، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

واقتنص موراتا هدفًا قاتلًا للمنتخب الإسباني في الدقيقة 88، ليمنح الفوز والنقاط الثلاث للماتادور والعبور للمربع الذهبي.

وبهذا الانتصار رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 10 نقاط في المركز الثاني.