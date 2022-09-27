الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب (براغا) في البرتغال لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخب البرتغال وضيفه إسبانيا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بالتصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتأهلت إلى دور الأربعة منتخبات هولندا وكرواتيا وإيطاليا، ويتبقى المقعد الأخير بانتظار الحسم بين منتخبي إسبانيا والبرتغال.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي البرتغال وإسبانيا، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (براجا) في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية بصافرة الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو.

ولن تذاع المباراة عبر أي قناة فضائية عربية، ولكنها تذاع عبر قناة (UEFA TV) عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

ترتيب المجموعة

يحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط بقيادة مديره الفني فرناندو سانتوس.

وحقق المنتخب البرتغالي 3 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل 11 هدفا واستقبل هدفين.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بقيادة مديره الفني لويس إنريكي.

وحقق المنتخب الإسباني فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل 7 أهداف واستقبل 5 أهداف.

ويبدو الصراع على الصدارة منحصرا بين إسبانيا والبرتغال، ويحتل منتخب سويسرا المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم منتخب التشيك برصيد 4 نقاط ويتقابل المنتخبان لتجنب الهبوط للتصنيف الثاني.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهات قوية بين منتخبي البرتغال وإسبانيا بدأت يوم 18 ديسمبر 1921، وفاز المنتخب الإسباني بتجربة ودية ضد البرتغال بنتيجة 3-1.

وكانت المواجهة الرسمية الأولى في تصفيات مونديال 1934 وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 9-0 و2-1 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1950 وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 5-1 وتعادلا 2-2.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في بطولة كأس الأمم الأوروبية 1984 ثم فاز المنتخب الإسباني في ثمن نهائي كأس العالم 2010 بنتيجة 1-0.

وواصل المنتخب الإسباني تفوقه وأقصى البرتغال من نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2012 بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح ثم تعادلا بنتيجة 3-3 في كأس العالم 2018 بمرحلة المجموعات.

وتعادل المنتخبان في لقاء دوري الأمم الأوروبية للنسخة الحالية بنتيجة 1-1 يوم 2 يونيو الماضي.

أسلحة البرتغال

يدخل المنتخب البرتغالي بحافز حسم التأهل سواء بالتعادل أو تحقيق الفوز للصعود إلى نصف النهائي.

وقال فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز مثل أي مباراة وسيحاول تقديم أدائه المعهود.

وأشار إلى أن منتخب إسبانيا دائمًا رائع ويلعب كرة قدم قوية، وسيكون اللقاء قويا بين المنتخبين.

ويعتمد منتخب البرتغال على تشكيلة تضم حارس المرمى دييجو كوستا وأمامه رباعي خط الدفاع روبن دياز ودانيلو بيريرا وديوجو دالوت وجواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط روبن نيفيز وبجواره جواو بالينيا وأمامهما برونو فرنانديز وعلى الأطراف جواو فيليكس أو رافائيل لياو وبرناردو سيلفا مع المهاجم كريستيانو رونالدو.

أوراق إسبانيا

يخوض المنتخب الإسباني مواجهة البرتغال تحت شعار (لا بديل عن تحقيق الفوز).

ووصف لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا هذه المواجهة في المؤتمر الصحفي بأنها بمثابة اللقاء النهائي بالنسبة للماتادور ولا بديل عن تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن المنتخب البرتغالي يملك مواهب فردية رائعة ولا يخفى على أحد قيمة النجوم التي يضمها ولكن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز.

ويعتمد منتخب إسبانيا على تشكيلة تضم حارس المرمى أوناي سيمون وأمامه الرباعي إيريك جارسيا وباو توريس وداني كارفخال وجوردي ألبا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رودريجو وبيدري وكوكي مع ثلاثي الهجوم فران توريس و بابلو سارابيا وألفارو موراتا.

وقال المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو لـ“إرم نيوز“ إن المباراة بين البرتغال وإسبانيا ستكون صعبة وقوية وخارج التوقعات.

وأشار إلى أن منتخب البرتغال يبدو أقرب نظريًا، ولكن الخيارات تبقى مفتوحة، موضحا أن منتخب إسبانيا لديه العديد من اللاعبين الموهوبين القادرين على صناعة الفارق.