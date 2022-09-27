لهذا السبب.. بيكيه وشاكيرا يلتقيان في مكان واحد لكن دون اجتماع (صور)

ظهرت النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا في نفس المكان مع صديقها السابق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لكن دون أن يجتمعا، وذلك من أجل مساندة ومشاهدة ابنهما يلعب البيسبول.

وظهر الصديقان السابقان لمشاهدة ميلان البالغ من العمر تسع سنوات وهو يلعب يوم السبت في برشلونة.

وانفصل بيكيه مدافع برشلونة البالغ عمره 35 عامًا والمطربة الكولومبية هذا الصيف بعد 12 عامًا من الارتباط وهما الآن بصدد إنهاء الانقسام المرير بينهما بالاتفاق على حضانة الطفلين، وقد بدا التوتر في الأجواء قبل يومين بينما كانا يتجهان لدعم طفلهما.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن بيكيه شوهد جالسًا مع والدته في أحد المدرجات في ملعب البيسبول ، بينما حضرت شاكيرا المباراة مع والدتها وبعض الأصدقاء الذين جلسوا على جانبيها، ثم شوهدت أيضًا وهي جالسة في مقعد بدلاء الفريق.

وظل الصديقان متباعدين عدة أمتار، ويُزعم أنهما بالكاد نظرا إلى بعضهما البعض طوال مباراة البيسبول، وفقًا لموقع TMZ Sport.

ولم يكن الأمر كذلك حتى ذهب ابنهما الآخر شاسا، البالغ من العمر سبع سنوات ليودع شاكيرا، حتى ذهب الصديقان السابقان إلى أي مكان بالقرب من بعضهما البعض.

وتأثرت المغنية البالغة من العمر 45 عامًا بعلاقة جيرارد الجديدة مع فتاة العلاقات العامة كلارا شيا مارتي البالغ عمرها 23 عامًا والتي يُعتقد أنها التقت به أثناء عمله في شركته الاستثمارية الرياضية ”كوزموس“.

وتحدثت شاكيرا ، إحدى أشهر فناني الموسيقى مبيعًا في كل العصور، مؤخرا عن انفصالها عن نجم برشلونة والدولي الإسباني السابق.

إذ وصفت طفليهما ميلان وساشا بأنهما ”دواؤها“ وقالت إن كتابة الموسيقى مثل ”علاجها“ خلال ”أحلك فتراتها“.

وتعرفت شاكيرا على جيرارد بعد أن ظهر في الفيديو لأغنيتها الشهيرة ”واكا واكا“ ، التي صدرت عام 2010 على هامش كأس العالم في جنوب أفريقيا.

وانفصل الثنائي في يونيو/حزيران، حيث أكدت المغنية الكولومبية الانفصال بإصدار بيان، بينما زعمت وسائل الإعلام الإسبانية أن بيكيه خان شاكيرا مع كلارا شيا، رغم أن ذلك لم يتأكد قط.

ولكن بعد شهور من انفصالهما، أعلن نجم مانشستر يونايتد السابق علنًا عن علاقته الجديدة مع كلارا شيا وشوهد يقبلها في أحد مهرجانات كتالونيا.

كما سافرا معا مؤخرًا إلى باريس لقضاء وقت ممتع، ولم تعد علاقتهما مخفية عن الجميع بل بدأ بيكيه يخرج بحرية مع صديقته الجديدة التي تصغره بنحو 12 عاما.

وفي الوقت نفسه، يقال إن شاكيرا ستواجه عقوبة تصل إلى ثماني سنوات في السجن إذا تمت إدانتها بتهمة الاحتيال الضريبي المزعوم بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني، حيث اتُهمت بالاحتيال على وزارة الخزانة الإسبانية بين عامي 2012-2014.