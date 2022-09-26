مباراة إسبانيا والبرتغال.. إنريكي يراها نهائي ولا يريد غير الفوز

قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا إن منتخب بلاده سيكون في قمة تركيزه وقوته عندما يحل ضيفا على البرتغال في مواجهة حاسمة بالمجموعة الثانية في الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الثلاثاء؛ من أجل حسم التأهل لقبل نهائي البطولة.

وقال المدرب الإسباني إن تركيز فريقه سينصب بالكامل على الفوز على البرتغال، وإنه لن يكون هناك ما يشتت الانتباه قبل أقل من شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

دوري الأمم الأوروبية.. سويسرا تصعق إسبانيا.. والبرتغال تسقط التشيك https://t.co/eKeEtNR3Yg pic.twitter.com/JtV13Zr1pk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 24, 2022

وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يتعين على إسبانيا الفوز بها لحسم بطاقة التأهل لقبل النهائي على حساب البرتغال: ”سنخوض اللقاء وكأنه مباراة نهائية، لا يوجد خيار آخر“.

وأضاف: ”وحده الفوز يفيدنا. إنها مباراة نهائية ولا تخوض الكثير مثل هذه المباريات خلال مسيرتك خاصة مع منتخب بلادك“.

وتابع لويس إنريكي: ”سيلعب أفضل لاعبينا، لن يكون هناك أي اختبار أو تناوب بين اللاعبين. نحن في إسبانيا لا نتكهن أو نترك الأمور للتوقعات وسنلعب من أجل الفوز. هذا كل شيء“.

وتراجع لويس إنريكي عن الانتقادات التي وجهها للاعبيه بعد خسارة فريقه على أرضه 1/2 أمام سويسرا يوم السبت الماضي.

وقال عقب المباراة إن أداء الفريق ”هو الأسوأ الذي أتذكره منذ توليت مسؤولية تدريب هذا الفريق“.

ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية وحسابات التأهل للمربع الذهبي https://t.co/gogqgO0Zxm pic.twitter.com/IgoADcdNUq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 24, 2022

وأزاحت النتيجة الفريق الذي تأهل إلى نهائي العام الماضي من صدارة المجموعة قبل مباراة واحدة على النهاية، لتتفوق البرتغال التي تغلبت 4/0 على جمهورية التشيك خارج أرضها لتصل للنقطة العاشرة متقدمة بفارق نقطتين عن إسبانيا.

وأضاف لويس إنريكي: ”أرسلت رسالة خاطئة عقب مباراة السبت. لقد رأيت الشوط الأول مرة أخرى ولم يكن الأمر بهذا السوء“.

وأوضح: ”كان الأمر يتعلق أكثر بكفاءة سويسرا التي كانت خالية من العيوب. افتقرنا للدقة في الثلث الأخير بالقرب من منطقتهم. هذا هو المكان الذي كنا نفقد الدقة فيه ولم نكن نعود للدفاع“.

وأتم إنريكي: ”لا أعتقد أن ذلك سيحدث مرة أخرى لكن في كرة القدم يكون ذلك ممكنا دائما. المشكلة كانت المستوى البدني للاعبي سويسرا وهو أعلى من كثيرين. الأخطاء جزء من كرة القدم“.

وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، الذي قاد الفريق إلى لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية على أرضه في 2019، إن فريقه مستعد لمواجهة نسخة أكثر شراسة من إسبانيا التي بدت باهتة خلال الهزيمة من سويسرا.

وقال في مؤتمر صحفي: ”بالطبع نعرف أن إسبانيا فريق كبير وستأتي إلينا بهدف واحد. نتوقع مواجهة إسبانيا التي اعتدنا اللعب معها، لقد لعبوا بنفس الطريقة على مدار آخر 20 عاما“.

وأضاف سانتوس: ”نحن بحاجة للتركيز على ما يتعين علينا القيام به وأداء ذلك بشكل جيد“.