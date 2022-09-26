كلارا شيا خانت صديقها للارتباط بجيرارد بيكيه

أشارت تقارير صحفية إلى أن علاقة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بصديقته الجديدة كلارا شيا على ما يرام، فكلاهما يسير بالفعل في حبهما دون أن يخفي أي منهما هذا الأمر، حتى أنهما انتهزا الفرصة مؤخرًا للسفر إلى باريس معا.

وعلى الرغم من جهود بيكيه والفتاة لإخفاء هويتها، إلا أن اسمهما وصورتهما ظهرت إلى الأضواء الإعلامية في نهاية المطاف، لكن يبدو أنهما لم يعودا يخفيان حبهما.

ومن الواضح أن الشخص الذي تضرر من هذا الثنائي الجديد هو شاكيرا، التي اعترفت الأسبوع الماضي بأنها مرت ”بأحلك أوقات حياتها“.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن بيكيه ارتبط بشاكيرا لمدة 12 عامًا، وتشير العديد من وسائل الإعلام إلى أن بيكيه كان غير مخلص، ولكن الآن الصحفي جوردي مارتن أكد لمحطة Univisión التلفزيونية أن شاكيرا لم تكن الوحيدة المخدوعة وأن كلارا شيا كانت أيضًا تخون صديقها الذي كانت مرتبطة به قبل علاقتها ببيكيه.

وقال مارتن: ”سأشرح للعالم كيف أن خيانة بيكيه لصديقته السابقة شاكيرا كانت قديمة. لقد خانها منذ فترة طويلة، وكذلك خدعت كلارا شيا صديقها قبل الارتباط بمدافع برشلونة“.

وكانت كلارا شيا صديقة لشقيق صديق مقرب لبيكيه، وعملت في شركة ”كوزموس“ التي يملكها بيكيه، وقد قام اللاعب بتنظيم حفل عشاء للشركة بحضور الطالبة البالغة من العمر 23 عامًا، ويبدو أنهما وقعا في الحب من النظرة الأولى وبدآ في اللقاء دون إخبار أصدقائهما.

ووفقا لمارتن: ”ذهب لتناول العشاء برفقة صديقته، كلارا شيا، لقد ارتبط بيكيه بصديقة صديقه. كلارا خدعت صديقها وجيرارد خدع شاكيرا.“

وواصل جوردي مارتن شرح المزيد من التفاصيل عن خيانة كلارا شيا لصديقها: ”لدى بيكيه صديق مقرب. كانت كلارا صديقة شقيق صديق بيكيه. منذ التقيا وقع في حب الفتاة. وتبادلا أرقام الهواتف في البداية، التقيا سرا. ثم لم يأخذ فقط صديقة شقيق صديقه المقرب، بل طرده أيضا من كوزموس وقام بتعيين الفتاة الشابة“.

وتعرفت كلارا شيا على بيكيه منذ عيد الميلاد، وأخبر اللاعب شاكيرا في يناير/كانون الثاني الماضي أنه لا يحبها، وقام اللاعب الكتالوني بطرد شقيق صديقه من كوزموس وعين صديقته الحالية.