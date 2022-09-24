ديمبلي خامس لاعب في برشلونة يتعرض للإصابة خلال فترة التوقف الدولي

أعلن ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، غياب عثمان ديمبلي عن مباراة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد، بعد معاناته من إصابة في ربلة الساق وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، يوم السبت.

وقالت محطة RMC الفرنسية، إن ديشان أعلن أيضا أن جناح برشلونة تدرب بشكل منفصل عن بقية الفريق قبل المباراة، لأنه كان يعاني من مشكلة في ربلة الساق.

ولم يبدأ لاعب بروسيا دورتموند وستاد رين السابق أي مباراة مع المنتخب الفرنسي منذ أكثر من عام، لكنه قدم أداءً مميزًا في المباراة الأخيرة ويحيط الغموض بمشاركته أمام الدنمارك يوم الأحد.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن ديمبلي بات خامس لاعبي برشلونة الذين تعرضوا للإصابة خلال فترة التوقف الدولية بعد المدافعين رونالد أراوخو وغول كوندي، اللذين يبدو أنهما غير متاحين على المدى القصير.

كما أصيب لاعبان آخران، هما الهولنديان فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي خلال الفوز على بولندا يوم الخميس أيضا.

وعانى ديمبلي لترك بصمة منذ انضمامه لبرشلونة في 2017 لكن مديره الفني تشافي هيرنانديز كال المديح للاعب البالغ عمره 25 عاما عقب بدايته الجيدة للموسم الحالي.



وأعلن المنتخب الهولندي استبعاد دي يونغ وديباي عن مباراة على أرضه أمام بلجيكا بدوري الأمم يوم الأحد للإصابة، حيث تم استدعاء برايان بروبي مهاجم أياكس أمستردام وريان خرافنبرخ لاعب وسط بايرن ميونخ.

ولم يتدرب ديمبلي مع أبطال العالم يوم السبت، ومن المرجح غيابه عن المباراة أو استبعاده من معسكر المنتخب الفرنسي تماما للإصابة.

وشارك ديمبلي كبديل أمام النمسا، حيث حل بدلا من أنطوان غريزمان في الدقيقة 78، لكن خلال هذه الفترة القصيرة تعرض للإصابة.

ومن ناحية أخرى، شارك أريولا حارس مرمى وست هام بدلا من مايك مينيان في الشوط الأول خلال الفوز 2-صفر على النمسا يوم الخميس الماضي وذلك بعد إصابة حارس ميلان في ربلة الساق.

ومن المقرر أن يشارك أريولا أمام الدنمارك في الوقت الذي يتطلع فيه المنتخب الفرنسي إلى تفادي الهبوط من الدرجة الأولى. بعد أن حققت فوزًا واحدًا فقط حتى الآن.

ومع غياب القائد هوغو لوريس أيضًا عن الملاعب، تم استدعاء المخضرم ستيف مانداندا حارس استاد رين بعد أن فقد مكانه الأساسي في مرسيليا الموسم الماضي.