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رياضة

أس تكشف مدة غياب أراوخو وكوندي عن برشلونة وموقفهما من اللحاق بمباراة الكلاسيكو
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2022 11:49 GMT
تاريخ التحديث: 24 سبتمبر 2022 13:35 GMT

أس تكشف مدة غياب أراوخو وكوندي عن برشلونة وموقفهما من اللحاق بمباراة الكلاسيكو

كشفت صحيفة "أس" المدة المتوقعة لغياب المدافعين رونالد أراوخو وجوليس كوندي بعد تعرضهما للإصابة مع أوروغواي وفرنسا على الترتيب. ووفقا للصحيفة فقد عاد أراوخو إلى

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت صحيفة ”أس“ المدة المتوقعة لغياب المدافعين رونالد أراوخو وجوليس كوندي بعد تعرضهما للإصابة مع أوروغواي وفرنسا على الترتيب.

ووفقا للصحيفة فقد عاد أراوخو إلى برشلونة وهو مقتنع بأنه يمكن أن يلحق بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، الشهر المقبل.

ومع ذلك فقد كشفت الصحيفة أن الاختبارات التي خضع لها أراوخو، صباح اليوم السبت، أكدت وجود ”تمزق في العضلة المقربة في ساقه اليمنى“.

كما علمت أن الإصابة كبيرة لدرجة أن تتطلب حدا أدنى يصل إلى ستة أو سبعة أسابيع للتعافي، ولذلك فإن أراوخو لن يغيب عن مواجهة الكلاسيكو فقط بل لن يلحق بمباريات برشلونة حتى نهاية العام الحالي.

ويمثل هذا الخبر ضربة قوية لتشافي، مدرب برشلونة، الذي كان أراوخو أحد أعمدة دفاعه الرئيسية وقائده المطلق في الدفاع الخلفي.

والآن سيتعين على تشافي مواجهة مباريات مهمة مثل مباراتي إنتر ميلان، ومباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والكلاسيكو في سانتياغو برنابيو دون الدوري الأوروغواياني.

وإلى جانب خسارة أراوخو، يجب التفكير في غياب كوندي الذي أكدت الفحوصات تعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى“.

وقالت صحيفة ”أس“ إن الكسر أقل من المتوقع، ويمكن أن يعود الدولي الفرنسي في وقت أبكر قليلًا مما كان متوقعًا في البداية.

وبعد الاختبارات الأولى التي تم إجراؤها في فرنسا، تم التكهن بغياب كوندي بين أربعة إلى خمسة أسابيع، والآن يتوقع أن تتراوح مدة غيابه بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

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