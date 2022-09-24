كل ما تريد معرفته عن مباراتي إسبانيا ضد سويسرا.. والبرتغال مع التشيك في دوري الأمم الأوروبية

تقام، اليوم السبت، منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية بالتصنيف الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحل المنتخب البرتغالي ضيفًا على التشيك في هذه المجموعة كما يلعب منتخب إسبانيا ضد سويسرا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي إسبانيا، وسويسرا، والبرتغال، ضد التشيك فإلى السطور المقبلة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب التشيك ضد البرتغال على ملعب ”فورتونا آرينا“ في التشيك الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة إسبانيا ضد سويسرا في نفس التوقيت على ملعب ”بينيتو فيامارين“ في مدينة إشبيلية الإسبانية.

ولم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ترتيب المجموعة

يحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد أن حقق فوزين وتعادلين دون خسارة، وسجل المنتخب الإسباني 6 أهداف وتلقى 3 أهداف.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعدما حقق فوزين وتعادل وحيد وخسارة وحيدة، وسجل المنتخب البرتغالي 7 أهداف، وتلقى هدفين.

ويحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما حقق فوزًا وتعادلًا وتلقى خسارتين، وسجل المنتخب التشيكي 4 أهداف، وتلقى 7 أهداف.

ويحتل المنتخب السويسري المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط بواقع فوز وحيد، و3 خسائر، وسجل المنتخب السويسري هدفين، وتلقى 7 أهداف.

التشيك ضد البرتغال

تدور مواجهة قوية بين منتخبي التشيك والبرتغال، خاصة أن الفوز بالنسبة لمنتخب التشيك يعادل رصيده مع البرتغال في انتظار نتيجة لقاء إسبانيا مع سويسرا قبل الجولة الأخيرة.

ويتطلع أيضًا منتخب البرتغال لحسم الفوز لملاحقة إسبانيا واعتلاء القمة للتأهل إلى دور الأربعة بالبطولة.

ويسعى منتخب التشيك لحسم الفوز على حسم البرتغال مستغلًا اللعب على أرضه، خاصة أن المنتخب التشيكي حقق فوزًا وحيدًا على البرتغال في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 1996 بنتيجة 1/0.

وتفوق المنتخب البرتغالي في 3 لقاءات أخرى ضد التشيك آخرها لقاء دوري الأمم الأوروبية، يوم 9 يونيو الماضي، بنتيجة 2/0.

وقال ياروسلاف شيلهافي ، المدير الفني لمنتخب التشيك، في تصريحات للصحفيين إن فريقه في اختبار صعب للغاية، مؤكدًا أن تواجد كريستيانو رونالدو يزيد قوة هجوم البرتغال.

وأشار إلى أن فريقه بحاجة لاسترجاع الكرة بأقصى سرعة والدفاع المحكم أمام البرتغال من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويقود تشكيلة منتخب التشيك توماس فاتشليك لحراسة المرمى، وأمامه دافيد زيما، وياكوب برابيتش، وفاسيلاف جاميلكا، في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أليكس كرال، وتوماس سكوسيتش، وفلاديمير كوفال، و ياروسلاف زيليني، بينما يقود خط الهجوم فاسيليف كيرني، وآدم هولزيك، و يان كويشتا.

في المقابل، أكد المدرب فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن اللقاء سيكون مهمًا وصعبًا أمام فريق قوي على ملعبه.

وأوضح أن طموح كريستيانو رونالدو بالمشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2024 أمر طبيعي لأنه لاعب صاحب طموح لا ينتهي وهداف تاريخي للبرتغال.

وأعلن سانتوس غياب لاعبه جواو فيلكس عن مباراة التشيك للإيقاف، ويعتمد منتخب البرتغال على تشكيلة تضم حارس المرمى روي باتريسيو، وأمامه الرباعي: روبن دياز، ودانيلو بيريرا، وديوغو دالوت، ونونو مينديز للدفاع.

ويقود خط الوسط ويليام كارفاليو، وبجواره روبن نيفيز، وبرونو فرنانديز، وفي الهجوم كريستيانو، رونالدو وبرناردو سيلفا، ورافائيل لياو.

إسبانيا ضد سويسرا

يسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته لترتيب المجموعة والاقتراب بشكل أكبر من حسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وعبر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، في المؤتمر الصحفي عن شعوره بالتفاؤل قبل مواجهة سويسرا، خاصة أن هناك حالة رائعة من التركيز والأداء البدني المميز بين اللاعبين في التدريبات.

وأوضح أن مواجهة سويسرا ستكون صعبة بكل المقاييس، خاصة أنه منافس يجيد الضغط والالتحامات البدنية، وهو ما يزيد صعوبة اللقاء.

ويعتمد منتخب إسبانيا على تشكيلة تضم حارس المرمى أوناي سيمون، وأمامه الرباعي: إريك غارسيا، وباو توريس، وداني كارفخال، وجوردي ألبا، في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط كوكي وجافي، وخلفهما سيرجيو بوسكيتس، مع ثلاثي الهجوم: بابلو سارابيا، وفران توريس، وألفارو موراتا.

في المقابل، أكد مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه يعلم تمامًا قوة المنتخب الإسباني، ولكن على فريقه تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تجنب الهبوط.

ويعتمد منتخب سويسرا على تشكيلة تضم حارس المرمى جوناس أوملين، وأمامه: نيكو ألفيدي، ومانويل أكانغي، وسيلفان فيديمير، وريكاردو رودريغيز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط غرانيت تشاكا، وغابرييل ساو، وريمو فريلير، مع ثلاثي الهجوم: شيردان شاكيري، وبيريل إمبولو، وهاريس سيفيروفيتش.

وقال المدرب البرتغالي نيلو فينغادا لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب البرتغالي سيكون في مهمة صعبة ضد التشيك الذي يلعب كرة منظمة من أجل تقديم مستويات جيدة، وتحقيق الفوز لمواصلة صراع المنافسة على الصدارة.

وأشار إلى أن المنتخب الإسباني يقدم كرة حديثة ومتطورة مع مدربه إنريكي الذي يسعى لمواصلة الانتصارات، وحسم الفوز على سويسرا.