إلموند: غريزمان خسر الملايين برحيله من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة صيف 2019

نشرت صحيفة ”إلموندو“ الإسبانية فصلًا جديدًا من قضية ”برشلونة ليكس“ واهتمت هذه المرة بالنجم الفرنسي أنطوان غريزمان وخسارته ماليًا بالرحيل عن أتلتيكو مدريد وتوقيعه لبرشلونة.

وبحسب الصحيفة، خسر النجم الفرنسي أنطوان غريزمان الكثير ماليًا من رحيله عن اتلتيكو مدريد، حيث كان يملك عقدًا يمنحه 100 مليون يورو خالية من الضرائب بالإضافة إلى 74 مليون يورو كمتغيرات.

ووفقًا للصحيفة، وقّع غريزمان عقدًا جديدًا مع أتلتيكو مدريد في 2018 ومع برشلونة بعد سنة في 2019 وتسلم في موسم 2018-2019 مبلغ 17 مليون يورو و3 ملايين يورو لتعديل الراتب وكان يملك راتبًا يصل لـ20 مليون يورو صافي من الضرائب لغاية 2022/2023 ما يعني حصوله على 100 مليون يورو معفاة من الضرائب على 5 سنوات.

وبالنسبة لعقده مع برشلونة كان تقريبًا النصف، وفي 5 سنوات كان سيحصل على 98 مليون يورو و74 مليون يوروك متغيرات أي أقصى ما سيحصل عليه كان 177،7 مليون يورو لكن قبل خصم الضرائب وبحسب المكافآت والأهداف التي حققها.

وفي موسمين حقق غريزمان 46 مليون يورو مع برشلونة قبل خصم الضرائب بينما في أتلتيكو مدريد كانت ستكون 40 مليون يورو صافية من الضرائب، وهو ما يعني فقدانه حوالي نصف المبلغ في سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الضرائب في إسبانيا على رواتب اللاعبين عالية جدًا وتقارب 47% على اللاعبين الأجانب.

وكان غريزمان قد صنع الإثارة، في صيف 2018، بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وقرر في الأخير تجديد عقده مع الفريق المدريدي في فيديو من إنتاج شركة ”كوسموس“ التي يملكها جيرارد بيكيه ، وقلص الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، بداية من 1 تموز / يوليوز 2019، والتي دفعها برشلونة للتعاقد معه في 19 تموز / يوليوز 2019.

وكان الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع برشلونة يبلغ 800 مليون يورو ونزل إلى 700 مليون يورو الصيف الماضي.

ويلعب غريزمان حاليًا برفقة أتلتيكو مدريد معارًا من برشلونة للموسم الثاني ويرفض الفريق المدريدي تفعيل بند شراء عقده الإجباري بمبلغ 40 مليون يورو ويحاول تخفيض المبلغ أو إلغاءه عبر تقليص مشاركة اللاعب في اللقاءات، حيث يشركه بداية من الدقيقة 60 وهو ما أغضب برشلونة الذي قرر اللجوء للقضاء.