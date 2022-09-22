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رياضة

تشواميني يندفع للاطمئنان على ألابا بعد إصابته في مباراة فرنسا والنمسا (فيديو)
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 21:15 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 21:35 GMT

تشواميني يندفع للاطمئنان على ألابا بعد إصابته في مباراة فرنسا والنمسا (فيديو)

اندفع الفرنسي أوريلين دجاني تشواميني نحو زميله في ريال مدريد النمساوي ديفيد ألابا، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فرنسا والنمسا بدوري الأمم الأوروبية. وشهدت

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اندفع الفرنسي أوريلين دجاني تشواميني نحو زميله في ريال مدريد النمساوي ديفيد ألابا، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فرنسا والنمسا بدوري الأمم الأوروبية.

وشهدت مباراة فرنسا والنمسا التحاما قويا بين ديفيد ألابا مع أوليفييه جيرو، سقط على إثره الأول مصابا بسبب التواء في القدم.

وبعد سقوط ألابا اندفع تشواميني للاطمئنان على زميله في ريال مدريد، والذي خرج من الملعب مصابا.

وحافظت فرنسا على آمالها في البقاء في الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما هز كيليان مبابي وأوليفييه جيرو الشباك في الفوز 2-صفر على ضيفتها النمسا اليوم الخميس.

افتتح مبابي التسجيل بهدف مذهل آخر قبل أن يحسم جيرو، الذي أظهر مرة أخرى للمدرب ديدييه ديشان أنه أكثر من مجرد خيار ثالث في الهجوم، الفوز لبطلة العالم بضربة رأس.

وصعدت فرنسا، التي ستسافر إلى الدنمارك يوم الأحد، للمركز الثالث في المجموعة الأولى بخمس نقاط من نفس العدد من المباريات.

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