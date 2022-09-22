برشلونة يتهم بيكيه بالإضرار الجسيم بمصالح النادي

كشفت صحيفة ”إلموندو“ الإسبانية عن تفاصيل عقود لاعبي برشلونة خلال فترة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، التي أصبح خلالها جيرارد بيكيه أغلى مدافع في العالم وتسبب في مشاكل كثيرة للنادي الكتالوني بسبب تضارب المصالح بين أعماله الخاصة ولعبه في الفريق.

ونشرت الصحيفة تفاصيل العقود وغيرها من العلاقات داخل برشلونة، وعلى رأسها عقد بيكيه.

سبورت: العلاقة بين بيكيه وتشافي متوترة للغاية https://t.co/G46CAvIxGl pic.twitter.com/0ardga4X5w — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 19, 2022

وبحسب الصحيفة، فإن قلب الدفاع أصبح المدافع الأعلى أجرا في العالم في نفس الوقت الذي تم فيه إعداد تقرير داخلي في النادي يوضح بالتفصيل الضرر الواضح الذي تسبب به اللاعب للنادي بسبب تضارب المصالح بين النادي وأعمال اللاعب الخاصة.

وبدأت تلك اللعبة ذات الاتجاهين بالفيلم الوثائقي حول قرار المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان اللعب للنادي الكتالوني والذي رفض فيه المهاجم أخيرًا اقتراح التوقيع لبرشلونة وكان ذلك عام 2018.

وفي وجود شركة كوزموس، المملوكة لبيكيه، أصبحت استراتيجية العمل مشكلة واضحة لنادي برشلونة نفسه، ما دفع بارتوميو إلى طلب تقرير يشرح بالتفصيل الخروقات المحتملة التي كان من الممكن أن يسقط فيها اللاعب.

"إلموندو" تكشف قائمة طلبات ميسي لتجديد عقده مع برشلونة في 2020 https://t.co/AkmBwZYmTq pic.twitter.com/L4WbtjjOgh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 20, 2022

وناقش برشلونة إمكانية معاقبة اللاعب، لكن ”الضغط الإعلامي“ المحتمل ونية اللاعب البقاء لنهاية عقده أديا إلى التخلي عن هذا الخيار.

وفي الجانب الاقتصادي في ذلك العقد، تم ضمان إجمالي 142 مليون يورو للاعب خلال خمسة مواسم، حيث تم تطبيق الشروط على العقد الحالي الذي بدأ موسم 2017-2018 ويستمر حتى 2021/2022.

وفي العقد الذي وقعه بيكيه في 2017 يحصل على 28.4 مليون يورو لكل موسم، ويمكن أن يزداد إذا تم تحقيق بعض المكافآت المتعلقة بالأهداف المنصوص عليها في العقد.

وعندما ذهب بيكيه إلى بارتوميو، أخبره بأنه يريد أن يكون المدافع الأعلى أجرا في العالم وأن يحصل على أجر أكثر من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق، وفقًا لمصادر قريبة من المفاوضات.

هل سينتقل أسينسيو من ريال مدريد إلى برشلونة في يناير؟ https://t.co/LNZP7RvqCM pic.twitter.com/H6SPVcuSZ4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 19, 2022

وكان عقد راموس في ريال مدريد يبلغ 12.5 مليون يورو بينما يبلغ أجر بيكيه في النادي الكتالوني حوالي 15 مليون يورو.

كما أدرج النادي ما يسميه ”مكافأة ضريبية“ للتعويض عن السجلات التي وضعتها وزارة الخزانة على اللاعب للمطالبة بضريبة القيمة المضافة التي بلغ إجماليها 7.1 مليون.

ومع بدء جائحة كوفيد-19، كان بيكيه أحد لاعبي برشلونة الذين وافقوا على خفض رواتبهم على الرغم من أن الأمر يتعلق حقًا بتمديد العقد مقابل تأجيل مبالغ لتخفيف الضرر الواقع على النادي من الجائحة.