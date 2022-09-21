أول تعليق من شاكيرا على قضية انفصالها عن بيكيه

بعد قرابة ثلاثة أشهر من إعلان انفصالها عن جيرارد بيكيه قائد نادي برشلونة الإسباني بسبب الخيانة الزوجية، تحدثت شاكيرا لأول مرة عن علاقتها والمشاكل التي انتهت معها بعد 12 عاما.

وخلال مقابلة حصرية مع عدد أكتوبر من مجلة Elle ، التي ظهرت على الغلاف مع جلسات تصوير خاصة، كسرت المغنية الكولومبية الصمت وأوضحت تفاصيل انفصالها غير المتوقع عن بيكيه البالغ من العمر 35 عاما.

ولدى سؤالها عن انفصالها قالت المطربة إنه كان من الصعب عليها الحديث عنها، خاصة أنها كانت المرة الأولى التي تواجه فيها الموضوع مع وسائل الإعلام.

وقالت شاكيرا خلال المقابلة: ”بقيت هادئة وحاولت معالجة كل شيء.. نعم من الصعب التحدث عن ذلك، خاصة لأنني ما زلت أعاني من الصدمة، ولأنني في نظر الجمهور ولأن انفصالنا لا يشبه الانفصال المنتظم. لذلك كان الأمر صعبًا، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن أيضًا على أطفالي“.

وتابعت: ”وضعت مسيرتي الفنية في المرتبة الثانية وجئت إلى إسبانيا من أجل دعم بيكيه لأنه كان يريد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب. كانت هذه تضحية من أجل الحُب“.

وفيما يتعلق بميلانو 9 سنوات وساشا 7 سنوات طفليها من بيكيه قالت: ”كان من الصعب حمايتهم من الصحافة والمعجبين بالإضافة إلى الاهتمام بما يرونه على الإنترنت عن والديهم المشهورين.

وأوضحت: ”لذا فالأمر صعب. وحاولت إخفاء الوضع أمام أطفالي. أحاول القيام بذلك وحمايتهم؛ لأن هذه هي مهمتي الأولى في الحياة. لكنهم بعد ذلك يسمعون هذه الأشياء في المدرسة من أصدقائهم أو يصادفون أخبارا غير سارة عبر الإنترنت، وهي تصلهم فقط“.

كما أشارت إلى أنه لم يسبق له مثيل في موقف بهذا الحجم يركز على حياته الشخصية والعاطفية.

🚨 ¡Rompió el silencio! Por primera vez @shakira habla de Gerard Pique 😱 En entrevista con la revista @elle_es la cantante abrió su corazón, describiendo el momento actual como “su hora más oscura”. Tras su separación, su prioridad es la felicidad de sus hijos. 📽️: @elle_es pic.twitter.com/pqUiZBnn1b — Revista Cromos (@RevistaCromos) September 21, 2022

وأعلنت شاكيرا وبيكيه رسميا انفصالهما هذا الصيف بعد أكثر من 12 عاما معا، لكن رغم مرور أربعة شهور على الانفصال ظهرت صور نقاش حاد بين المطربة الكولومبية ومدافع برشلونة أمام طفليهما ميلان وساشا.

انفصال شاكيرا عن بيكيه حدث بسبب خيانة مدافع برشلونة لصديقته وارتباطه بكلارا شيا مارتي التي تصغره بنحو 12 عاما.

ويظهر بيكيه بشكل مستمر مع صديقته الجديدة الشابة التي حضر معها حفل المطرب الإسباني داني مارتن الشهر الماضي، إذ إنها تبلغ من العمر 23 عاما وولدت في برشلونة، وتعمل في شركة كوزموس للإنتاج التي يملكها بيكيه.

كما أنها طالبة علاقات عامة وكان الأشخاص المحيطون بالمدافع الكتالوني يعرفونها بالفعل. وعندما بدأت الشائعات الأولية عن وجود علاقة بين بيكيه وامرأة شقراء تتناسب مع وصف كلارا تشيا، أغلقت الشابة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إعادة فتحها مرة أخرى.

وعلى الرغم من اللحظات الجميلة التي يعيشها بيكيه مع كلارا تشيا على الصعيد العاطفي، إلا أنه فقد مكانه في تشكيلة برشلونة ولم يعد أساسيا، وذلك لأول مرة منذ العام 2017.