أسينسيو يرد على إمكانية انتقاله إلى برشلونة

تحدث الجناح الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، عن مستقبله واهتمام برشلونة بضمه، في تصريحات لإذاعة ”كوبي“ الإسبانية، على هامش تواجده مع المنتخب الإسباني وترك الباب مفتوحا لكل الاحتمالات.

وينتهي عقد ماركو أسينسيو مع ريال مدريد صيف 2023، وكان النادي منفتحا على بيعه في الصيف الماضي، لكنه قرر الاستمرار حتى نهاية عقده كما لم يتلق أي عرض للتجديد.

وقال أسينسيو: ”في كانون الثاني/يناير المقبل بإمكاني الحديث والتوقيع مع أي فريق، ومن الطبيعي أن تخرج الكثير من الشائعات“.

وتحدث الجناح الدولي الإسباني عن اهتمام برشلونة والأخبار التي نشرتها الصحف الإسبانية، موضحا: ”تلقيت العديد من الرسائل من أصدقائي، لكن أردت التوضيح بخصوص برشلونة، لم أفكر ولم أقيم الموضوع، لا يمكنني إعطاء أي إجابات“.

وأضاف جناح ريال مدريد: ”لا أعرف إن كانوا سيتصلون بي مثل باقي الأندية، أنا أركز على الوقت الحاضر على المنتخب الإسباني، سنرى ما سيحدث، لا تعرف أبدا في عالم كرة القدم، لا تعرف ماذا يحدث“.

