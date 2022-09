ليفاندوفسكي يعلق على ارتداء شارة الأوكراني شيفتشنكو في كأس العالم 2022

تعهد روبرت ليفاندوفسكي، قائد المنتخب البولندي، بارتداء شارة تحمل ألوان العلم الأوكراني خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم تضامنا مع البلد الذي تمزقه الحرب بعدما تسلم شارة خاصة من اللونين الأزرق والأصفر من أندريه شيفتشنكو.

والتقى مهاجم برشلونة بالقائد السابق لمنتخب أوكرانيا في الملعب الوطني في وارسو، حيث حصل على الشارة التي سيضعها على ذراعه في كأس العالم بقطر، في تمثيل رمزي لأوكرانيا التي لم تتأهل للنهائيات.

وفي فبراير شباط الماضي، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا في ما تعتبره موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ تهدف إلى ”نزع سلاح“ كييف وتطهيرها من ”القوميين“ ووقف توسع حلف شمال الأطلسي.

وقال ليفاندوفسكي ”سأرتدي ألوان علم أوكرانيا في كأس العالم بقطر، سأرتدي شارة شيفتشنكو في كأس العالم في نوفمبر تذكيرا بأن الأوكرانيين ليسوا بمفردهم وأنهم لم يغيبوا عن أذهاننا“.

وتابع ”الوجود هنا مع أندريه يعني الكثير بالنسبة لي“.

وكان شيفتشنكو مهاجم تشيلسي وميلان السابق، الذي سجل 48 هدفا في 111 مباراة لعبها مع أوكرانيا، يجمع الأموال لإعادة اعمار بلده بعد الغزو.

وقال شيفتشنكو ”أود أن أشكر ليفاندوفسكي على بادرة التضامن هذه وعلى كل العمل الذي يقوم به نيابة عن بلدي“.

ويستعد منتخب بولندا لمباراتي ويلز وهولندا في دوري كأس الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

يُشار إلى أن منتخب أوكرانيا أخفق في التأهل لنهائيات مونديال قطر 2022، بعد هزيمته من منتخب ويلز، بهدف نظيف، في الدور الفاصل.

ويتصدر ليفاندوفسكي، والأوروغوياني فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، التشكيل المثالي في الليغا، بعد خوض 6 جولات بالموسم الجديد.

خاض روبرت ليفاندوفسكي 6 مباريات مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني، وأحرز 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، ويتصدر قائمة هدافي الليغا هذا الموسم.

Andriy Shevchenko has gifted Poland captain Robert Lewandowski a Ukraine armband which he'll wear during the Qatar World Cup 2022 🇺🇦 pic.twitter.com/1WArCjd0hy

