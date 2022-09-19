الصحفي الإسباني جوردي مارت: بيكيه يخون شاكيرا منذ 2012

يواصل الصحفي الإسباني جوردي مارتن الكشف عن فضائح رجل الأعمال ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه بعد انفصاله عن صديقته المطربة العالمية شاكيرا قبل عدة شهور.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن الصحفي شارك للجميع الأخبار التي تفيد بأن الدولي الإسباني السابق لم يكن مخلصًا لشاكيرا منذ فترة طويلة.

وكشف عن أنه خانها مع المذيعة وسيدة الأعمال بار رفائيلي في عام 2012 وهي الصديقة السابقة للممثل الشهير ليوناردو دي كابريو.

وأفرج الصحفي عن قنبلة جديدة زادت المشاكل الحالية بين الصديقين السابقين بعد انفصالهما في يونيو/حزيران الماضي رسميا بعد ظهور خيانات جديدة.

وتأثرت المطربة الكولومبية بشدة بكل الأحداث التي وقعت بعد اكتشاف خيانات صديقها السابق. الآن وفقًا لجوردي مارتن، كان لاعب نادي برشلونة غير مخلص لشريكه في وقت مبكر بكثير مما كان يُعتقد، وذلك عام 2012 أي بعد تعارفهما الذي تم على هامش كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وتنضم هذه الأخبار الأخيرة إلى الصور التي تم الكشف عنها قبل أيام قليلة في وسائل الإعلام الإسبانية وتظهر شاكيرا وبيكيه يتشاجران أمام طفلهما على متن يخت أثناء قضاء إجازة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شوهدت فيه المطربة العالمية وصديقها السابق قبل أيام وهما يغادران مكتب محاماة في برشلونة، حيث لا تزال إجراءات انفصالهما مستمرة وأن كلاهما يتعاون للإسراع بالانفصال قدر الإمكان.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن الصديقين أكدا مؤخرًا أنه على الرغم من الأموال والممتلكات الهائلة الذي يجب أن يتشاركا فيها، فإن الأولوية لكليهما ليست الحرب المتبادلة بل تقديم أفضل ما يمكن لأطفالهما.

ونشرت صحيفة El Periódico ، Las ’Mamarazzis التي تابعت النهاية الكاملة لهذه العلاقة المميزة، معلومات جديدة عن لقاء بين شاكيرا وبيكيه للاتفاق على تفاصيل انفصالهما.

وأوضحت الصحيفة أن العقبة الرئيسية في المفاوضات هي حضانة طفليهما حيث تسعى المطربة الكولومبية للإقامة مع الطفلين في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شوهد مدافع برشلونة مع صديقته الجديدة كلارا شيا يستمتعان بلحظات مختلفة معًا بينما هناك شائعات بأن شاكيرا يمكن أن تدخل في علاقة جديدة أيضًا على الرغم من أن هذه المعلومات أكثر غموضًا وغير مؤكدة.