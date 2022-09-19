رسميا.. الموافقة على ميزانية برشلونة للموسم 2022/2023

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميا أفاد من خلاله بأنه تمت الموافقة على ميزانية موسم 2022/2023.

ويتضمن ذلك توقعات أرباح قدرها 274 مليون يورو.

وجاء في بيان برشلونة: ”اجتمع مجلس إدارة نادي برشلونة اليوم الإثنين في جلسة عادية، ووافق مجلس الإدارة على ميزانية موسم 2022/2023 والتي تتضمن ميزانية دخل تشغيلي قدرها 1،255 مليون يورو، مع توقع أرباح قدرها 274 مليون يورو

وفي نهاية الموسم السابق أغلق مجلس إدارة برشلونة السنة المالية 2021/2022 بحجم مبيعات بلغ 1017 مليون يورو وأرباح 98 مليون يورو.

وحصد برشلونة 16 نقطة من 6 مباريات في الليغا ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب متأخرا بنقطتين عن المتصدر ريال مدريد.

وفاز برشلونة 5 مباريات وتعادل مرةن وسجل 18 هدفا وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

أما في دوري أبطال أوروبا فتغلب برشلونة 5/1 على فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب كامب نو قبل الخسارة 0/2 أمام بايرن ميونخ في ألمانيا في أول جولتين.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع ريال مايوركا يوم 1 أكتوبر في الليغا، ثم مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأبرم برشلونة صفقات نارية في السوق الصيفي أبرزها التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، وجوليس كوندي من إشبيلية، وأندرياس كريستينسن وفرانك كيسي في صفقتيس انتقال حرتين.