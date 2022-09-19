هل سينتقل أسينسيو من ريال مدريد إلى برشلونة في يناير؟

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الباب أمام إمكانية انتقال ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد إلى برشلونة في السوق الشتوي المقبل في يناير 2023.

وأعاد برشلونة بناء فريقه بشكل قوي في صيف محموم، بإبرام العديد من الصفقات النارية، لكن ”موندو ديبورتيفو“ قالت إن هذا لا يعني على الإطلاق أن النادي الكتالوني لن يدخل السوق الشتوي، خاصة للتعاقد مع لاعبين مهمين مثل أسينسيو.

هدف ولا أروع يسجله ماركو أسينسيو لنادي #ريال_مدريد في شباك ألافيس.#ريال_مدريد_ألافيس pic.twitter.com/Y6MDz4RIkw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وأضافت أن هناك عوامل تفسر سبب اهتمام برشلونة بأسينسيو، والأول هو وضعه في ريال مدريد حيث ينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم المقبل.

وطوال الصيف وفي ظل عدم تجديد العقد بين الطرفين، كانت هناك تكهنات حول رحيل محتمل لأسينسيو إذا وصل عرض جيد له وللنادي، ولكن في النهاية لم يتغير شيء وظل اللاعب في سانتياغو برنابيو.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى تراجع دور أسينسيو منذ تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو إلى جانب اعتماد كارلو أنشيلوتي على الأوروغواياني فيدي فالفيردي.

وأكدت أنه إذا لم يتغير هذا السياق التعاقدي فإن السوق الشتوي سيكون آخر فرصة لريال مدريد للحصول على بعض العائدات الاقتصادية من بيع أسينسيو، وإلا فإنه سيرحل مجانا في يونيو.

وبخلاف ذلك يمكن لأي ناد أن يدخل المشهد اعتبارا من 1 يناير 2023؛ لأنه سيكون في الأشهر الستة الأخيرة من عقده، وهي الفترة التي تمنح فيها لوائح الفيفا اللاعب والأندية الأخرى للتفاوض بحرية مع لاعب كرة قدم.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يأخذ مسألة التعاقد مع أسينسيو في الاعتبار؛ نظرا لعمره (26 عاما)، ومستواه، وقدرته على التكيف التكتيكي.

ويرى برشلونة أن أسينسيو لاعب ناضج ولكن لا يزال أمامه مسيرة طويلة، وأن الأهداف الـ12 التي سجلها الموسم الماضي تتحدث عن جودته.

بعدما ترددت أنباء عن امكانية انتقاله إلى صفوف #برشلونة .. أسينسيو لاعب ريال مدريد ينشر صورة عبر انستغرام وهو يتلاعب بمدافعي #بايرن_ميونيخ #برشلونة_ميونخ pic.twitter.com/7Ula4pzaUu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2022

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن أسينسيو يتمتع بالقدرة الفنية على اللعب في أي من مراكز خط الهجوم، وحتى في وسط الملعب، ويتميز بتسديدته الرائعة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأنه إذا استمر كل شيء على ما هو عليه ولم يغير وضع اللاعب حتى السوق الشتوي، فإن برشلونة يخطط لاتخاذ إجراءات بشأن التعاقد مع اللاعب.

ويرتبط خورخي مينديز وكيل أعمال أسينسيو بعلاقة جيدة مع خوان لابورتا وهو الأمر الذي يمكّن تسهيل الصفقة بالنظر إلى وضع اللاعب مع ريال مدريد.