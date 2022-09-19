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رياضة

هل سينتقل أسينسيو من ريال مدريد إلى برشلونة في يناير؟
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 15:22 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 15:55 GMT

هل سينتقل أسينسيو من ريال مدريد إلى برشلونة في يناير؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الباب أمام إمكانية انتقال ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد إلى برشلونة في السوق الشتوي المقبل في يناير 2023. وأعاد برشلونة بناء فريقه

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الباب أمام إمكانية انتقال ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد إلى برشلونة في السوق الشتوي المقبل في يناير 2023.

وأعاد برشلونة بناء فريقه بشكل قوي في صيف محموم، بإبرام العديد من الصفقات النارية، لكن ”موندو ديبورتيفو“ قالت إن هذا لا يعني على الإطلاق أن النادي الكتالوني لن يدخل السوق الشتوي، خاصة للتعاقد مع لاعبين مهمين مثل أسينسيو.

وأضافت أن هناك عوامل تفسر سبب اهتمام برشلونة بأسينسيو، والأول هو وضعه في ريال مدريد حيث ينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم المقبل.

وطوال الصيف وفي ظل عدم تجديد العقد بين الطرفين، كانت هناك تكهنات حول رحيل محتمل لأسينسيو إذا وصل عرض جيد له وللنادي، ولكن في النهاية لم يتغير شيء وظل اللاعب في سانتياغو برنابيو.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى تراجع دور أسينسيو منذ تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو إلى جانب اعتماد كارلو أنشيلوتي على الأوروغواياني فيدي فالفيردي.

وأكدت أنه إذا لم يتغير هذا السياق التعاقدي فإن السوق الشتوي سيكون آخر فرصة لريال مدريد للحصول على بعض العائدات الاقتصادية من بيع أسينسيو، وإلا فإنه سيرحل مجانا في يونيو.

وبخلاف ذلك يمكن لأي ناد أن يدخل المشهد اعتبارا من 1 يناير 2023؛ لأنه سيكون في الأشهر الستة الأخيرة من عقده، وهي الفترة التي تمنح فيها لوائح الفيفا اللاعب والأندية الأخرى للتفاوض بحرية مع لاعب كرة قدم.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يأخذ مسألة التعاقد مع أسينسيو في الاعتبار؛ نظرا لعمره (26 عاما)، ومستواه، وقدرته على التكيف التكتيكي.

ويرى برشلونة أن أسينسيو لاعب ناضج ولكن لا يزال أمامه مسيرة طويلة، وأن الأهداف الـ12 التي سجلها الموسم الماضي تتحدث عن جودته.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن أسينسيو يتمتع بالقدرة الفنية على اللعب في أي من مراكز خط الهجوم، وحتى في وسط الملعب، ويتميز بتسديدته الرائعة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأنه إذا استمر كل شيء على ما هو عليه ولم يغير وضع اللاعب حتى السوق الشتوي، فإن برشلونة يخطط لاتخاذ إجراءات بشأن التعاقد مع اللاعب.

ويرتبط خورخي مينديز وكيل أعمال أسينسيو بعلاقة جيدة مع خوان لابورتا وهو الأمر الذي يمكّن تسهيل الصفقة بالنظر إلى وضع اللاعب مع ريال مدريد.

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