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رياضة

مطالبات بالاستغناء عن لاعب أتلتيكو مدريد بسبب رقصة مع فينيسيوس (فيديو)
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 13:17 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 14:20 GMT

مطالبات بالاستغناء عن لاعب أتلتيكو مدريد بسبب رقصة مع فينيسيوس (فيديو)

عاد ريال بذلك إلى صدارة الدوري برصيد 18 نقطة من ست مباريات وتقدم بفارق نقطتين على برشلونة صاحب المركز الثاني، ويأتي أتلتيكو في المركز السابع بفارق ثماني نقاط عن القمة.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

انتشر مقطع فيديو لماتيوس كونيا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد وهو يرقص مع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في الممر المؤدي إلى ملعب واندا ميترو بوليتانو قبل مباراة الفريق أمس بالدوري الإسباني.

وتسبب المقطع في غضب عارم بين جماهير أتلتيكو مدريد، حتى أن الأمر وصل إلى مطالبة البعض النادي بالاستغناء عن اللاعب.

وظهر كونيا، وهو دولي برازيلي، يصافح ويرقص مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، ثم زميله بالمنتخب البرازيلي ميليتاو.

وانتقدت جماهير أتلتيكو مدريد تصرف كونيا، ومع انتشار المقطع على نطاق واسع، علق اللاعب عبر تويتر: ”من الواضح أن الرقص مع فيني لم يكن أبدا ردا على قائدنا كوكي، بل كان ضد العنصري الذي لديه ميكروفون تلفزيوني، ما قاله قائدنا كان واضحا الجميع يفعل ما يحلو له بعدما يسجل“.

كان كوكي قائد أتلتيكو مدريد قد حذر فينيسيوس جونيور من الاحتقال بالرقص في ملعب واندا ميترو بوليتانو إذا سجل في شباك أتلتيكو مدريد.

واندلعت أزمة رقص فينيسيوس جونيور بعد الأهداف حينما وصف أحد محللي برنامج الشيرينغيتو الأمر بصفات عنصرية.

وأظهرت لقطات مصورة مشجعي أتلتيكو مدريد أثناء ترديد هتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد خارج استاد متروبوليتانو قبل قمة العاصمة الإسبانية أمس الأحد.

وسُمع المئات من جماهير أتلتيكو يهتفون ”فينيسيوس أنت قرد“ ونشرت محطة كوبي الإذاعية فيديو للواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اللقاء الذي انتهى بفوز ريال 2-1 ليتمسك بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماهير قلدت صيحات القردة خلال المباراة مع الهتاف بتمني الموت لفينيسيوس.
وعزز ريال مدريد بدايته المثالية في الدوري الإسباني بعدما فاز 2-1 على جاره أتلتيكو.

ورغم أن ريال لم يكن الطرف الأفضل في الشوط الأول، فإن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي كان خطيرا أمام المرمى وسجل بواسطة رودريجو وفيدريكو فالبيردي ليتقدم في النتيجة. وقلص ماريو هرموسو الفارق للفريق صاحب الأرض قرب النهاية لكن أتلتيكو لم يدرك التعادل.

وعاد ريال بذلك إلى صدارة الدوري برصيد 18 نقطة من ست مباريات وتقدم بفارق نقطتين على برشلونة صاحب المركز الثاني، ويأتي أتلتيكو في المركز السابع بفارق ثماني نقاط عن القمة.

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