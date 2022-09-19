لاعبو ريال مدريد يردون على الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور بعد الفوز على أتلتيكو

فاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد (2-1) في ديربي العاصمة الإسبانية، مساء الأحد، ليستعيد الصدارة من غريمه برشلونة ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني، محققا فوزه السادس على التوالي والتاسع في كل المسابقات.

وشهد ”ديربي مدريد“ توترا كبيرا بسبب الجدل بشأن رقص البرازيلي فينيسيوس جونيور، ورفعت جماهير أتلتيكو مدريد شعارات عنصرية، وأطلقت هتافات ضد النجم البرازيلي كلما لمس الكرة لكن الفوز جعل نشوة لاعبي ريال مدريد كبيرة.

ورد الحساب الرسمي لريال مدريد على الهتافات العنصرية والجدل على رقص نجمه فينيسيوس جونيور، موجها رسالتين جاء فيهما: ”ريال مدريد له لون واحد“، و“كرة القدم متعة لا تدعهم يقولون لك عكس ذلك“.

كما نشر فينيسيوس جونيور تغريدة كتبت فيها: ”ارقص أينما تريد“.

وقال البرازيلي رودريغو مسجل الهدف الأول لريال مدريد، والذي رقص رفقة مواطنه فينيسيوس جونيور احتفالا بالهدف بعد اللقاء: ”كانت مباراة مختلفة، الديربي دائما مهم لكنه أمس كان كذلك مختلفا بسبب ما حدث خلال الأسبوع، لقد قمنا بالرد على أرضية الميدان“.

كما نشر النجم البرازيلي الشاب تغريدة مع صورة رقصته رفقة فينيسيوس جونيور، وكتب عليها: ”الرقص الأبيض والأسود“.

🗣 فينسيوس جونيور لاعب #ريال_مدريد بعد نهاية الديربي على حسابه بتويتر: "ارقص في المكان الذي تريده". #ريال_مدريد_اتلتيكومدريد pic.twitter.com/b9wZG8yM62 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

واكتفى الكرواتي لوكا مودريتش الذي قاد ريال مدريد قائدا ليعوض كريم بنزيما المصاب ولعب لقاءه رقم 300 في الدوري الإسباني بتغريدة كتب فيها بأحرف غليظة ”هلا مدريد“.

من جهة أخرى، تحدث البرازيلي رودريغو عن اللعب في مكان القائد والنجم كريم بنزيما، قائلا: ”أعتقد أنه كان لدي ثقة دائمًا، ما تغير هو أنني سجلت المزيد من الأهداف في نهاية الموسم الماضي والآن بدأت في التسجيل وأريد الاستمرار على هذا المنوال حتى النهاية، أعلم أنني أتيت من نهاية موسم جيد والآن أبدأ بشكل أفضل، أعلم أنه من المستحيل تعويض بنزيما، لكنني أحاول، أعتقد أنني أقوم بعمل جيد. إنه دور جديد بالنسبة لي. ألعب بشكل جيد وأنا أريد أن أكون أفضل كل يوم“.

كما تحدث عن مواطنه فينيسيوس، قائلا: ”يسعدني دائمًا أن ألعب معه، إنه لأمر خاص أن نكون هناك. نحن سعداء جدًا لأننا بدأنا الموسم بنسبة 100%، وفزنا بجميع المباريات. الآن مع الاستراحة، نحن بخير“.