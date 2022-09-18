المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يكشف سبب عدم التعاقد مه ديمبلي

كشف لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عن عدم تعاقد ناديه مع الفرنسي عثمان ديمبلي رغم ما تردد عن اقتراب جناح برشلونة من النادي الباريسي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويعتبر ديمبلي (25 عامًا) أحد أفضل لاعبي برشلونة أداءً منذ بداية الموسم الحالي ويحظى بثقة كاملة من تشافي هرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني لكن التاريخ كان من الممكن أن يكون مختلفًا تمامًا.

ولم يكن استمرار اللاعب الفرنسي في نادي برشلونة سهلاً على الإطلاق، وكانت هناك شهور من المفاوضات الطويلة التي انتهت أخيرًا بتجديد الجناح لعقده حتى عام 2024 عندما بدا بالفعل أنه لن يستمر مع النادي الكتالوني.

وكان باريس سان جيرمان أحد الأندية التي بدت وكأنها وجهة محتملة لديمبلي خلال الصيف الماضي وكان هناك حديث عن وجود محادثات مبكرة حول انضمامه للنادي خلال فترة البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق.

لكن التغيير في الإدارة الرياضية للفريق الباريسي تسبب في تغيير الخطط، وهذا ما أشار إليه المدير الرياضي الحالي لويس كامبوس في تصريحات لمحطة RMC Sport، الذي قدم روايته عن سبب عدم وصول ديمبلي إلى حديقة الأمراء.

وقال كامبوس ”أنا حقًا أحب عثمان ديمبلي. إنه لاعب جيد جدًا، لكننا لم نتعاقد معه لأنه يلعب في الجناح ونحن نلعب بدون جناح. عندما تشكل فريقًا عليك التأكد من أن كل شيء يتناسب معًا“.

ويتعارض تصريح كامبوس هذا مع ما قاله ديمبلي نفسه في مقابلة مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قبل أسبوعين فقط، عندما قال ”لقد أخبرت تشافي دائمًا أنني أريد الاستمرار هنا ، إذا استغرق وقتًا طويلاً كان ذلك بسبب المفاوضات ، لكنني دائمًا قلت ذلك أردت الاستمرار في برشلونة وفي النهاية كلنا سعداء.

”اتفاق مسبق مع ناد آخر؟ لم يكن هناك شيء من هذا القبيل ، لقد تحدثت فقط مع برشلونة. وقلت لممثلي أن برشلونة فقط هو النادي الذي أريد أن ألعب له“.

وعانى ديمبلي لترك بصمة منذ انضمامه لبرشلونة في 2017 لكن تشافي كال المديح للاعب البالغ عمره 25 عاما عقب بداية مظفرة للدولي الفرنسي خلال الموسم الحالي.