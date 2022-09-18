ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يلدغ أتلتيكو مدريد ويستعيد الصدارة من برشلونة (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/1 على جاره أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، اليوم الأحد، لحساب قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغط مكثف على مرمى ضيفه، لكن ريال مدريد نجح في التقدم بهدف من توقيع البرازيلي رودريغو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة متقنة من لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني.

تشواميني لعب دور مودريتش بصناعة هدف #ريال_مدريد الأول في مرمى #اتليتكو_مدريد بطريقة رائعة .. ورودريغو يرقص مع فينسيوس بعد تسجيله الهدف 😍pic.twitter.com/4GDOWor2yf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

وعزز الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني في الدقيقة 36، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة لفينيسيوس صدها القائم.

وسجل ماريو هيرموسو الهدف الوحيد لأتلتيكو مدريد بعدما لمست الكرة كتفه وتحولت إلى مرمى الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 83.

وطرد الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو اللاعب هيرموسو من أتلتيكو مدريد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال دقيقتين.

بعد مجهود فردي من فينسيوس جونيور.. فالفيردي يسجل هدف #ريال_مدريد الثاني في مرمى #اتليتكو_مدريد #ريال_مدريد_اتلتيكومدريد pic.twitter.com/UdALsiQICh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

وحقق ريال مدريد فوزه السادس على التوالي في أول 6 جولات في الدوري الإسباني، علمًا بأنه حقق فوزين أيضًا في أول جولتين بدوري أبطال أوروبا، في حين تلقى أتلتيكو مدريد الخسارة الثانية في الليغا، وحقق الفوز 3 مرات، وتعادل مرة وحيدة.

يشار إلى أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي حقق الفوز في كل المباريات التي لعبها في كل البطولات هذا الموسم.

Mario Hermoso cuts the deficit in half for Atlético Madrid.#LaLiga pic.twitter.com/dPcuE2UF8G — TSN (@TSN_Sports) September 18, 2022

وفي آخر 10 مباريات بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات فاز ريال مدريد في 5 مرات، وفاز أتلتيكو مدريد مرة وحيدة، وتعادلا في 4 مرات، وفاز ريال مدريد في واحدة منها بضربات الترجيح.

واستعاد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني من برشلونة، ورفع الميرنغي رصيده إلى 18 نقطة، متقدمًا بنقطتين عن برشلونة الذي عاد إلى المركز الثاني.

بعد عودة #ريال_مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني.. لم يتصدر برشلونة الليغا بعد انتهاء أي جولة منذ رحيل ليونيل ميسي #ريال_مدريد_اتلتيكومدريد pic.twitter.com/HTX6iRMO9W — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ثم أتلتيك بلباو برصيد 13 نقطة، ويتبعه أوساسونا في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، ثم 11 نقطة لفياريال في المركز السادس، و11 نقطة لأتلتيكو مدريد في المركز السابع.

ومن المقرر أن تتوقف الدوريات المحلية بسبب الفترة الدولية، على أن يلعب ريال مدريد مع أوساسونا في الجولة السابعة، يوم 2 أكتوبر، في حين يلعب برشلونة مع ريال مايوركا، يوم 1 أكتوبر.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات فإن فيدي فالفيردي أسهم في 7 أهداف في آخر 10 مباريات له مع الميرنغي في مختلف المسابقات (سجل 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة).

وأضافت أن فالفيردي أسهم بالعدد ذاته في 95 مباراة سابقة، قبل تلك المباريات العشر.

وذكرت ”أوبتا“ أن أوريلين تشواميني بعمر 22 عامًا و234 يومًا، بات ثاني أصغر لاعب في ريال مدريد يصنع هدفًا في أول مباراة ديربي ضد ريال مدريد له في الليغا في القرن الـ21.

وأوضحت أن كريم بنزيما هو أصغر لاعب حقق ذلك، في نوفمبر 2009، بعمر 21 عامًا و323 يومًا.