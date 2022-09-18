إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يلدغ أتلتيكو مدريد ويستعيد الصدارة من برشلونة (فيديو)
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 20:57 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 21:25 GMT

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يلدغ أتلتيكو مدريد ويستعيد الصدارة من برشلونة (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/1 على جاره أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، اليوم الأحد، لحساب قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني. وعلى ملعب واندا

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/1 على جاره أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، اليوم الأحد، لحساب قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغط مكثف على مرمى ضيفه، لكن ريال مدريد نجح في التقدم بهدف من توقيع البرازيلي رودريغو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة متقنة من لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني.

وعزز الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني في الدقيقة 36، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة لفينيسيوس صدها القائم.

وسجل ماريو هيرموسو الهدف الوحيد لأتلتيكو مدريد بعدما لمست الكرة كتفه وتحولت إلى مرمى الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 83.

وطرد الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو اللاعب هيرموسو من أتلتيكو مدريد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال دقيقتين.

وحقق ريال مدريد فوزه السادس على التوالي في أول 6 جولات في الدوري الإسباني، علمًا بأنه حقق فوزين أيضًا في أول جولتين بدوري أبطال أوروبا، في حين تلقى أتلتيكو مدريد الخسارة الثانية في الليغا، وحقق الفوز 3 مرات، وتعادل مرة وحيدة.

يشار إلى أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي حقق الفوز في كل المباريات التي لعبها في كل البطولات هذا الموسم.

وفي آخر 10 مباريات بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات فاز ريال مدريد في 5 مرات، وفاز أتلتيكو مدريد مرة وحيدة، وتعادلا في 4 مرات، وفاز ريال مدريد في واحدة منها بضربات الترجيح.

واستعاد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني من برشلونة، ورفع الميرنغي رصيده إلى 18 نقطة، متقدمًا بنقطتين عن برشلونة الذي عاد إلى المركز الثاني.

ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ثم أتلتيك بلباو برصيد 13 نقطة، ويتبعه أوساسونا في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، ثم 11 نقطة لفياريال في المركز السادس، و11 نقطة لأتلتيكو مدريد في المركز السابع.

ومن المقرر أن تتوقف الدوريات المحلية بسبب الفترة الدولية، على أن يلعب ريال مدريد مع أوساسونا في الجولة السابعة، يوم 2 أكتوبر، في حين يلعب برشلونة مع ريال مايوركا، يوم 1 أكتوبر.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات فإن فيدي فالفيردي أسهم في 7 أهداف في آخر 10 مباريات له مع الميرنغي في مختلف المسابقات (سجل 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة).

وأضافت أن فالفيردي أسهم بالعدد ذاته في 95 مباراة سابقة، قبل تلك المباريات العشر.

وذكرت ”أوبتا“ أن أوريلين تشواميني بعمر 22 عامًا و234 يومًا، بات ثاني أصغر لاعب في ريال مدريد يصنع هدفًا في أول مباراة ديربي ضد ريال مدريد له في الليغا في القرن الـ21.

وأوضحت أن كريم بنزيما هو أصغر لاعب حقق ذلك، في نوفمبر 2009، بعمر 21 عامًا و323 يومًا.

2022-09-6-38

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play