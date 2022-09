ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يلدغ أتلتيكو مدريد ويستعيد الصدارة من برشلونة (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/1 على جاره أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، اليوم الأحد، لحساب قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغط مكثف على مرمى ضيفه، لكن ريال مدريد نجح في التقدم بهدف من توقيع البرازيلي رودريغو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة متقنة من لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني.

وعزز الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني في الدقيقة 36، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة لفينيسيوس صدها القائم.

وسجل ماريو هيرموسو الهدف الوحيد لأتلتيكو مدريد بعدما لمست الكرة كتفه وتحولت إلى مرمى الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 83.

وطرد الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو اللاعب هيرموسو من أتلتيكو مدريد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال دقيقتين.

وحقق ريال مدريد فوزه السادس على التوالي في أول 6 جولات في الدوري الإسباني، علمًا بأنه حقق فوزين أيضًا في أول جولتين بدوري أبطال أوروبا، في حين تلقى أتلتيكو مدريد الخسارة الثانية في الليغا، وحقق الفوز 3 مرات، وتعادل مرة وحيدة.

يشار إلى أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي حقق الفوز في كل المباريات التي لعبها في كل البطولات هذا الموسم.

Mario Hermoso cuts the deficit in half for Atlético Madrid.#LaLiga pic.twitter.com/dPcuE2UF8G

— TSN (@TSN_Sports) September 18, 2022