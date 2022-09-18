مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. شاهد هدف رودريغو ورقصة فينيسيوس (فيديو)

افتتح ريال مدريد التسجيل في مباراته أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو لعب الفرنسي أوريلين تشواميني كرة متقنة داخل المنطقة إلى رودريغو الذي سدد بقوة في مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك في الدقيقة 18.

وبعد الهدف احتفل رودريغو مع مواطنه فينيسيوس جونيور بالرقص قبل أن يأتي تشواميني ويشارك معهما في الرقص.

وعزز فيدي فالفيردي تقدم ريال مدريد في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عادت من القائمة بعد تسديدة فينيسيوس جونيور.

وكانت الأنظار نحو البرازيلي فيبنيسيوس جونيور الذي لاقى دعما واسعا عقب تعرضه للفظ عنصري من بيدرو برافو، الوكيل البارز ورئيس رابطة الوكلاء الإسبان، الذي قال إن احتفال فينيسيوس بعد أهدافه يدل عن عدم احترام المنافسين، مشبهًا هذا التصرف بسلوك القرود.

وأثار هذ التصريح انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتبر عنصرًيا، لكن برافو أوضح بعد ذلك أنه استخدم هذا التشبيه ليعبر عن أن فينيسيوس ”يقوم بأمور غبية“.

وكان كوكي لاعب وقائد أتلتيكو مدريد قد حذر منافسه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من ”الاحتفال بالرقص“ حال سجل هدفا على أتلتيكو مدريد.

وقال كوكي في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية يوم الجمعة الماضي: ”إذا سجل فينيسيوس هدفا وقرر أن يرقص، فسيفعل ما يريد فعله“.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتفهم رقص فينيسيوس حال احتفل بتسجيل هدف، أضاف كوكي: ”لكل شخص طريقته الخاصة في الاحتفال بالأهداف كما يريد، ولكن ستكون هناك مشكلة بالتأكيد، سيكون هذا من الطبيعي“.